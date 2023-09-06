https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894602692.html

Минобороны Молдавии объявило о проведении комбинированных военных учений

Минобороны Молдавии объявило о проведении комбинированных военных учений - РИА Новости, 06.09.2023

Минобороны Молдавии объявило о проведении комбинированных военных учений

Молдавские, румынские и американские военные проведут с 10 по 22 сентября совместные комбинированные учения Scutul de foc/ Rapid Trident — 2023 ("Огненный... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:24

2023-09-06T18:24

2023-09-06T18:26

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сша

кишинев

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КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Молдавские, румынские и американские военные проведут с 10 по 22 сентября совместные комбинированные учения Scutul de foc/ Rapid Trident — 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" — 2023) на полигонах республики, сообщает в среду пресс-служба минобороны Молдавии. В начале августа США передали Национальной армии Молдавии партию вооружений на сумму более 3 миллионов долларов, в арсенале - снайперские винтовки, автоматы и беспилотники. Кроме того, в течение 2021-2023 годов, согласно заявлениям в СМИ главы миссии Евросоюза в Кишиневе Яниса Мажейкса, ЕС оказал Молдавии оборонную поддержку на сумму 40 миллионов евро. Ранее Кишинев неоднократно заявлял, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будет затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. "На совместных комбинированных учениях Scutul de Foc/Rapid Trident — 2023 соберутся около 500 военнослужащих из Молдавии, Румынии и США. В рамках мероприятия будет задействовано техническое подразделение, а также легкое оружие и артиллерийские системы Национальной армии. Главная цель учений – повышение оперативной совместимости армий участвующих стран. Это мероприятие также вписывается в планы подготовки молдавской армии на 2023 год", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте МО Молдавии. Ранее бойцы национальной армии Молдавии участвовали в многонациональных учениях Agile Spirit-2023, которые проходили в Грузии, они завершились 2 сентября. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894530967.html

https://ria.ru/20230906/odkb-1894533132.html

молдавия

сша

кишинев

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в мире, молдавия, сша, кишинев, нато, евросоюз