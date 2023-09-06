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Минобороны Молдавии объявило о проведении комбинированных военных учений - РИА Новости, 06.09.2023
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18:24 06.09.2023 (обновлено: 18:26 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894602692.html
Минобороны Молдавии объявило о проведении комбинированных военных учений
Минобороны Молдавии объявило о проведении комбинированных военных учений - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны Молдавии объявило о проведении комбинированных военных учений
Молдавские, румынские и американские военные проведут с 10 по 22 сентября совместные комбинированные учения Scutul de foc/ Rapid Trident — 2023 ("Огненный... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:24
2023-09-06T18:26
в мире
молдавия
сша
кишинев
нато
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КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Молдавские, румынские и американские военные проведут с 10 по 22 сентября совместные комбинированные учения Scutul de foc/ Rapid Trident — 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" — 2023) на полигонах республики, сообщает в среду пресс-служба минобороны Молдавии. В начале августа США передали Национальной армии Молдавии партию вооружений на сумму более 3 миллионов долларов, в арсенале - снайперские винтовки, автоматы и беспилотники. Кроме того, в течение 2021-2023 годов, согласно заявлениям в СМИ главы миссии Евросоюза в Кишиневе Яниса Мажейкса, ЕС оказал Молдавии оборонную поддержку на сумму 40 миллионов евро. Ранее Кишинев неоднократно заявлял, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будет затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. "На совместных комбинированных учениях Scutul de Foc/Rapid Trident — 2023 соберутся около 500 военнослужащих из Молдавии, Румынии и США. В рамках мероприятия будет задействовано техническое подразделение, а также легкое оружие и артиллерийские системы Национальной армии. Главная цель учений – повышение оперативной совместимости армий участвующих стран. Это мероприятие также вписывается в планы подготовки молдавской армии на 2023 год", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте МО Молдавии. Ранее бойцы национальной армии Молдавии участвовали в многонациональных учениях Agile Spirit-2023, которые проходили в Грузии, они завершились 2 сентября. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894530967.html
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в мире, молдавия, сша, кишинев, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Кишинев, НАТО, Евросоюз
Минобороны Молдавии объявило о проведении комбинированных военных учений

Минобороны Молдавии: с 10 по 22 сентября пройдут комбинированные учения

© Фото : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaВоеннослужащие Молдавии
Военнослужащие Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Военнослужащие Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Молдавские, румынские и американские военные проведут с 10 по 22 сентября совместные комбинированные учения Scutul de foc/ Rapid Trident — 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" — 2023) на полигонах республики, сообщает в среду пресс-служба минобороны Молдавии.
В начале августа США передали Национальной армии Молдавии партию вооружений на сумму более 3 миллионов долларов, в арсенале - снайперские винтовки, автоматы и беспилотники. Кроме того, в течение 2021-2023 годов, согласно заявлениям в СМИ главы миссии Евросоюза в Кишиневе Яниса Мажейкса, ЕС оказал Молдавии оборонную поддержку на сумму 40 миллионов евро. Ранее Кишинев неоднократно заявлял, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будет затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
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"На совместных комбинированных учениях Scutul de Foc/Rapid Trident — 2023 соберутся около 500 военнослужащих из Молдавии, Румынии и США. В рамках мероприятия будет задействовано техническое подразделение, а также легкое оружие и артиллерийские системы Национальной армии. Главная цель учений – повышение оперативной совместимости армий участвующих стран. Это мероприятие также вписывается в планы подготовки молдавской армии на 2023 год", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте МО Молдавии.
Ранее бойцы национальной армии Молдавии участвовали в многонациональных учениях Agile Spirit-2023, которые проходили в Грузии, они завершились 2 сентября.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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