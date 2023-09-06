https://ria.ru/20230906/turtsiya-1894320614.html

Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе в Турции

Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе в Турции - РИА Новости, 06.09.2023

Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе в Турции

Туроператоры предложили доступный способ сэкономить на отдыхе в Турции в этом году: останавливаться в отелях категории "четыре звезды", при этом пользуясь... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T03:59

2023-09-06T03:59

2023-09-06T03:59

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туризм

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Туроператоры предложили доступный способ сэкономить на отдыхе в Турции в этом году: останавливаться в отелях категории "четыре звезды", при этом пользуясь инфраструктурой "пятерок", сообщает АТОР.На анталийском побережье Турции, объяснили эксперты, есть крупные гостиничные комплексы, на территории которых расположено несколько отелей разных категорий.Как правило, это "четверки" и "пятерки", у которых общая инфраструктура: пляж, аквапарк, концертная, спортивные и детские площадки, SPA-центры. Чаще всего отели категории "четыре звезды" расположены на второй линии от моря, но добраться до пляжа можно без проблем: для постояльцев организованы бесплатные шаттлы или же дорога пешком не займет пять-семь минут.По информации туроператоров, разница в цене при проживании в отелях разных категорий на территории одного гостиничного комплекса может составлять от десяти до 30 процентов. Ведущие туроператоры по Турции составили список таких гостиниц.Например, в Анталье можно выбрать Akra V Hotel категории "четыре звезды". Гостям доступна вся инфраструктура "пятерки". Между ними располагается проезжая часть, имеется надземный переход.В Аланье это отели Lonicera World Hotel, Aqi Pegasos Club, Annabella Park Hotel, Justiniano Club Alanya категории "четыре звезды". Гости могут пользоваться территорией и инфраструктурой соседних с ними "пятерок" Lonicera Resort & SPA, Aqi Pegasos Resort Hotel и Aqi Pegasos Royal Hotel, Annabella Diamond Hotel, Justiniano Deluxe Resort соответственно. Правда, зачастую есть ограничения на бары и рестораны. Зато, например, в первом случае доступен большой аквапарк Aqua Lonicera (девять горок для взрослых и десять для детей).Есть комбинации обычных "пятерок" и более дорогих. Например, гости Crystal Boutique Beach Resort в Белеке могут пользоваться услугами и территорией Crystal Family Resort & Spa. Между ними курсирует шаттл. Также в Белеке можно объединить проживание в Sueno Hotels Golf Belek и инфраструктуру премиального отеля уровня "делюкс", Sueno Hotels Deluxe Belek.Есть варианты и с отелями категории "три звезды". Это, например, гостиница Fame Hotel в Кемере. Ее постояльцам доступны пляж (отмечен "голубым флагом") и бар четырехзвездочного отеля Fame Beach.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html

https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894186967.html

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анталья (провинция)

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, белек, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море