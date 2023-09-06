В Оренбургской области промаркировали 83 километра турмаршрута
© Фото : Правительство Оренбургской областиПо Оренбургской области пройдет "Большая Уральская тропа"
По Оренбургской области пройдет "Большая Уральская тропа"
ОРЕНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. По Оренбургской области пройдет "Большая Уральская тропа", в этом сезоне промаркировано 83 километра данного маршрута в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Это самый протяженный горный маршрут в России - более 2500 километров. Он пролегает по Уральскому горному хребту и объединяет Башкирию, Челябинскую, Свердловскую, Оренбургскую области и Пермский край. Маршрут разработан по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".
Как отмечает пресс-служба, протяженность оренбургского отрезка путешествия составит почти 300 километров. Межрегиональный велопешеходный трек пройдет с севера на юг по хребту Карамурунтау, через Оренбургский заповедник и Губерлинские горы. В настоящее время проводится его маркировка.
В Оренбургской области маршрут прокладывают при поддержке регионального проектного офиса по развитию молодежного туризма. Маркировкой занимаются организаторы проекта "Большая уральская тропа", представители Минэкономразвития и центра развития туризма Оренбургской области, туристического проекта "Степной волк", дирекция Особо охраняемых природных территорий, студенты и преподаватели ОГПУ, ОГУ, ОГАУ, волонтеры.
Второго и третьего сентября был промаркирован участок тропы через хребет Карамурунтау в Саракташкском районе. Это одно из красивейших мест юго-западной части Южного Урала. Хребет состоит из отдельных параллельных складок, которые, в свою очередь, разрезаны с запада на восток реками Сакмара, Касмарка, Ассель и Ускалык. Самые популярные вершины находятся в Долгих горах, а также в районе села Андреевка.