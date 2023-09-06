https://ria.ru/20230906/turmarshrut-1894464863.html

В Оренбургской области промаркировали 83 километра турмаршрута

В Оренбургской области промаркировали 83 километра турмаршрута - РИА Новости, 06.09.2023

В Оренбургской области промаркировали 83 километра турмаршрута

По Оренбургской области пройдет "Большая Уральская тропа", в этом сезоне промаркировано 83 километра данного маршрута в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:58

2023-09-06T10:58

2023-09-06T10:58

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оренбургская область

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ОРЕНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. По Оренбургской области пройдет "Большая Уральская тропа", в этом сезоне промаркировано 83 километра данного маршрута в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. Это самый протяженный горный маршрут в России - более 2500 километров. Он пролегает по Уральскому горному хребту и объединяет Башкирию, Челябинскую, Свердловскую, Оренбургскую области и Пермский край. Маршрут разработан по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Как отмечает пресс-служба, протяженность оренбургского отрезка путешествия составит почти 300 километров. Межрегиональный велопешеходный трек пройдет с севера на юг по хребту Карамурунтау, через Оренбургский заповедник и Губерлинские горы. В настоящее время проводится его маркировка. В Оренбургской области маршрут прокладывают при поддержке регионального проектного офиса по развитию молодежного туризма. Маркировкой занимаются организаторы проекта "Большая уральская тропа", представители Минэкономразвития и центра развития туризма Оренбургской области, туристического проекта "Степной волк", дирекция Особо охраняемых природных территорий, студенты и преподаватели ОГПУ, ОГУ, ОГАУ, волонтеры. Второго и третьего сентября был промаркирован участок тропы через хребет Карамурунтау в Саракташкском районе. Это одно из красивейших мест юго-западной части Южного Урала. Хребет состоит из отдельных параллельных складок, которые, в свою очередь, разрезаны с запада на восток реками Сакмара, Касмарка, Ассель и Ускалык. Самые популярные вершины находятся в Долгих горах, а также в районе села Андреевка.

https://ria.ru/20230828/orenburg-1892672442.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, туризм, новости - туризм, республика башкортостан, челябинская область, свердловская область