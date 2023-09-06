Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области промаркировали 83 километра турмаршрута - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
 
10:58 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/turmarshrut-1894464863.html
В Оренбургской области промаркировали 83 километра турмаршрута
В Оренбургской области промаркировали 83 километра турмаршрута - РИА Новости, 06.09.2023
В Оренбургской области промаркировали 83 километра турмаршрута
По Оренбургской области пройдет "Большая Уральская тропа", в этом сезоне промаркировано 83 километра данного маршрута в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:58
2023-09-06T10:58
оренбургская область
оренбургская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
туризм
новости - туризм
республика башкортостан
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894466631_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c6d5264b92657d7d909ac078610960e.jpg
ОРЕНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. По Оренбургской области пройдет "Большая Уральская тропа", в этом сезоне промаркировано 83 километра данного маршрута в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. Это самый протяженный горный маршрут в России - более 2500 километров. Он пролегает по Уральскому горному хребту и объединяет Башкирию, Челябинскую, Свердловскую, Оренбургскую области и Пермский край. Маршрут разработан по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Как отмечает пресс-служба, протяженность оренбургского отрезка путешествия составит почти 300 километров. Межрегиональный велопешеходный трек пройдет с севера на юг по хребту Карамурунтау, через Оренбургский заповедник и Губерлинские горы. В настоящее время проводится его маркировка. В Оренбургской области маршрут прокладывают при поддержке регионального проектного офиса по развитию молодежного туризма. Маркировкой занимаются организаторы проекта "Большая уральская тропа", представители Минэкономразвития и центра развития туризма Оренбургской области, туристического проекта "Степной волк", дирекция Особо охраняемых природных территорий, студенты и преподаватели ОГПУ, ОГУ, ОГАУ, волонтеры. Второго и третьего сентября был промаркирован участок тропы через хребет Карамурунтау в Саракташкском районе. Это одно из красивейших мест юго-западной части Южного Урала. Хребет состоит из отдельных параллельных складок, которые, в свою очередь, разрезаны с запада на восток реками Сакмара, Касмарка, Ассель и Ускалык. Самые популярные вершины находятся в Долгих горах, а также в районе села Андреевка.
https://ria.ru/20230828/orenburg-1892672442.html
оренбургская область
россия
республика башкортостан
челябинская область
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894466631_277:0:1237:720_1920x0_80_0_0_86f86871be190f5bc0708f8d96e6ecaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, туризм, новости - туризм, республика башкортостан, челябинская область, свердловская область
Оренбургская область, Оренбургская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Туризм, Новости - Туризм, Республика Башкортостан, Челябинская область, Свердловская область

В Оренбургской области промаркировали 83 километра турмаршрута

© Фото : Правительство Оренбургской областиПо Оренбургской области пройдет "Большая Уральская тропа"
По Оренбургской области пройдет Большая Уральская тропа - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Правительство Оренбургской области
По Оренбургской области пройдет "Большая Уральская тропа"
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. По Оренбургской области пройдет "Большая Уральская тропа", в этом сезоне промаркировано 83 километра данного маршрута в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Это самый протяженный горный маршрут в России - более 2500 километров. Он пролегает по Уральскому горному хребту и объединяет Башкирию, Челябинскую, Свердловскую, Оренбургскую области и Пермский край. Маршрут разработан по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".
Как отмечает пресс-служба, протяженность оренбургского отрезка путешествия составит почти 300 километров. Межрегиональный велопешеходный трек пройдет с севера на юг по хребту Карамурунтау, через Оренбургский заповедник и Губерлинские горы. В настоящее время проводится его маркировка.
В Оренбургской области маршрут прокладывают при поддержке регионального проектного офиса по развитию молодежного туризма. Маркировкой занимаются организаторы проекта "Большая уральская тропа", представители Минэкономразвития и центра развития туризма Оренбургской области, туристического проекта "Степной волк", дирекция Особо охраняемых природных территорий, студенты и преподаватели ОГПУ, ОГУ, ОГАУ, волонтеры.
Второго и третьего сентября был промаркирован участок тропы через хребет Карамурунтау в Саракташкском районе. Это одно из красивейших мест юго-западной части Южного Урала. Хребет состоит из отдельных параллельных складок, которые, в свою очередь, разрезаны с запада на восток реками Сакмара, Касмарка, Ассель и Ускалык. Самые популярные вершины находятся в Долгих горах, а также в районе села Андреевка.
Река Урал в городе Оренбург - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи запустили в Оренбурге
28 августа, 14:16
 
Оренбургская областьОренбургская областьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияТуризмНовости - ТуризмРеспублика БашкортостанЧелябинская областьСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала