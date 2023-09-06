https://ria.ru/20230906/trevoga-1894462726.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.09.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:38

2023-09-06T10:38

2023-09-06T10:38

специальная военная операция на украине

украина

в мире

кировоградская область

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, в 10.23 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской и Кировоградской областях, через минуту – в Одесской и Николаевской, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

кировоградская область

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украина, в мире, кировоградская область