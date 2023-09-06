https://ria.ru/20230906/trevoga-1894432998.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.09.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины - властиВоздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T05:40

2023-09-06T05:40

2023-09-06T05:46

специальная военная операция на украине

украина

в мире

житомирская область

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины - властиВоздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги начал звучать в регионах с 05.01(совпадает с мск).Ранее воздушная тревога была объявлена с 04.42 в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894432269.html

украина

житомирская область

киев

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украина, в мире, житомирская область, вооруженные силы рф, киев