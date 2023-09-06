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В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.09.2023

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T04:49

2023-09-06T04:49

2023-09-06T04:57

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 04.42(совпадает с мск), в Виницкой и Черкасской областях - в 04.43, в Киевской, Кировоградской и Черниговской областях - в 04.44, а также в Житомирской области - с 04.45.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

киев

украина

житомирская область

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в мире, киев, украина, житомирская область, вооруженные силы рф