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В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.09.2023
В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T04:49
2023-09-06T04:49
2023-09-06T04:57
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 04.42(совпадает с мск), в Виницкой и Черкасской областях - в 04.43, в Киевской, Кировоградской и Черниговской областях - в 04.44, а также в Житомирской области - с 04.45.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, украина, житомирская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Житомирская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и шести областях центральной Украины объявили воздушную тревогу