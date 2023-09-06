https://ria.ru/20230906/tomenko-1894533485.html

Глава Алтайского края направит дополнительные деньги на дороги и отопление

Глава Алтайского края направит дополнительные деньги на дороги и отопление - РИА Новости, 06.09.2023

Глава Алтайского края направит дополнительные деньги на дороги и отопление

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направит дополнительные деньги на дороги, детские сады и отопление, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:45

2023-09-06T14:45

2023-09-06T14:45

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

барнаул

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БАРНАУЛ, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направит дополнительные деньги на дороги, детские сады и отопление, сообщает пресс-служба регионального правительства. "По итогам семи месяцев 2023 года основные показатели социально-экономического развития края положительные… В промышленности прирост производства составил более 6 % к аналогичному периоду прошлого года. Росту способствует внутренний спрос, наращивание темпов импортозамещения. Предприятия адаптируются к новым условиям, в том числе благодаря федеральным и региональным мерам поддержки", - говорится в сообщении. Отмечается, что по году прирост региональной экономики оценивается на уровне 2,2%. "Дня не проходит, чтобы у нас что-то не открывалось, не вводилось после крупной реконструкции, стройки. На самом деле сегодня несколько сотен проектов находится в сфере нашего контроля, поддержки и содействия на общую сумму около 200 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба главу региона. Отмечаемся, что и бюджет края демонстрирует уверенную динамику. По итогам первого полугодия исполнение краевого бюджета по доходам составило 78,9 миллиардов рублей или 109% к уровню прошлого года. Расходы составили 79,5 миллиардов рублей или 107% к уровню прошлого года. Томенко поручил министерству финансов региона совместно с заинтересованными органами исполнительной власти оперативно подготовить изменения в краевой бюджет на 2023 год. "Посмотрите увеличение финансирования дорожной отрасли. Уделите внимание муниципалитетам: надо поддержать органы местного самоуправления, в том числе в работе по подготовке к отопительному сезону, и по другим направлениям выполнения их собственных полномочий, там, где возникли сложности. Мы не можем допустить провалов. Необходима также поддержка в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с засухой, обеспечение кормами в животноводстве, компенсации нашим хозяйствам, которые потерпели серьезные убытки. Надо изучить возможности решения вопросов, прозвучавших в ходе моих поездок по краю, в том числе по крупным объектам. В частности, в новых кварталах Барнаула надо достроить детский сад, давайте приступать к планированию. Там работы и в этом году, и в следующем. Заложим в бюджет и начнем планировать", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20230829/avtokluby-1892845941.html

https://ria.ru/20230822/zhivotnovodstvo-1891555565.html

алтайский край

барнаул

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, виктор томенко, барнаул