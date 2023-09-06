https://ria.ru/20230906/teksler-1894484897.html

Губернатор Челябинской области поручил ускорить темпы уборочной кампании

Губернатор Челябинской области поручил ускорить темпы уборочной кампании - РИА Новости, 06.09.2023

Губернатор Челябинской области поручил ускорить темпы уборочной кампании

Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил ускорить темпы уборочной кампании в регионе и завершить ее до минусовых температур, сообщила в среду пресс-служба РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:01

2023-09-06T12:01

2023-09-06T12:01

челябинская область

алексей текслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802195198_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_04f0d9b5cd625a9dbf74cd091d4d50d6.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил ускорить темпы уборочной кампании в регионе и завершить ее до минусовых температур, сообщила в среду пресс-служба правительства региона. "Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях. Впереди много работы, уборочную нужно завершить до минусовых температур", - приводит пресс-служба слова Текслера с совещания с главами муниципалитетов и министерством сельского хозяйства области по вопросам проведения уборочных работ в Челябинской области. Губернатор отметил, что для успешного завершения кампании необходимо активизировать все силы и оптимизировать рабочие процессы, так как процесс уборки будет массовым. Кроме того, по его словам, в это время особенно важно гармонизировать отношения всех сторон: поставщиков зерна, элеваторов, переработчиков. "Активно проработать вопрос по топливу с вертикально интегрированными компаниями, представленными в регионе. И доводить до всех аграриев информацию о возможностях по хранению зерна. При этом, решая важные текущие вопросы, уже сейчас надо встраиваться в формирование бюджетного процесса на следующие 3 года и работать над стратегическими задачами. Главная цель - увеличение урожайности до 20 центнеров с гектара, что предполагает вовлечение в оборот неиспользуемых земель, мелиорацию, использование удобрений и цифровизацию отрасли", - отметил глава региона. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, на сегодня обмолочено 297 тысяч гектаров зерновых культур, это 21%, собрано 443 тысячи тонн зерна. Урожайность составляет 14,9 центнера с гектара, это на 1,9 центнера меньше прошлогоднего, уточнил он. Снижение темпов уборки и более низкая урожайность обусловлены, в первую очередь, погодными условиями, добавил министр. "Летом было зарегистрировано три опасных засушливых периода. В июле дожди улучшили ситуацию, но сегодня они мешают уборке. В десяти районах превышена среднемесячная норма осадков", - цитирует пресс-служба слова Кобылина. Кроме уборки, по данным правительства региона, важно также быстро подготовить сушильное оборудование. Сейчас в хозяйствах функционирует 149 зерносушилок, другой актуальный вопрос – наличие складских помещений. Ранее по решению губернатора Текслера субсидии на строительство зерноскладов были включены в программу капексов. Так, общая сумма субсидий на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в этом году составляет 241 миллион рублей, поясняется в сообщении. Часть этих средств будет направлена на возмещение затрат на строительство 12 новых зернохранилищ. В целом по области свободные мощности составляют более 1,8 миллиона тонн, их достаточно для хранения зерна нового урожая, уточняет пресс-служба. Заместитель губернатора региона Сергей Сушков пояснил на совещании главам муниципалитетов, что им необходимо своевременно заявлять о потребностях в свободных мощностях. "Сейчас стоит задача по перераспределению мощностей для сушки и хранения зерна между муниципальными образованиями. Поэтому главам необходимо вовремя заявлять о таких потребностях", - приводит пресс-служба слова Сушкова.

https://ria.ru/20230810/chelyabinsk-1889285657.html

https://ria.ru/20230822/renovatsiya-1891567399.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей текслер