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Губернатор Челябинской области поручил ускорить темпы уборочной кампании - РИА Новости, 06.09.2023
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Челябинская область
 
12:01 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/teksler-1894484897.html
Губернатор Челябинской области поручил ускорить темпы уборочной кампании
Губернатор Челябинской области поручил ускорить темпы уборочной кампании - РИА Новости, 06.09.2023
Губернатор Челябинской области поручил ускорить темпы уборочной кампании
Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил ускорить темпы уборочной кампании в регионе и завершить ее до минусовых температур, сообщила в среду пресс-служба РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:01
2023-09-06T12:01
челябинская область
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил ускорить темпы уборочной кампании в регионе и завершить ее до минусовых температур, сообщила в среду пресс-служба правительства региона. "Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях. Впереди много работы, уборочную нужно завершить до минусовых температур", - приводит пресс-служба слова Текслера с совещания с главами муниципалитетов и министерством сельского хозяйства области по вопросам проведения уборочных работ в Челябинской области. Губернатор отметил, что для успешного завершения кампании необходимо активизировать все силы и оптимизировать рабочие процессы, так как процесс уборки будет массовым. Кроме того, по его словам, в это время особенно важно гармонизировать отношения всех сторон: поставщиков зерна, элеваторов, переработчиков. "Активно проработать вопрос по топливу с вертикально интегрированными компаниями, представленными в регионе. И доводить до всех аграриев информацию о возможностях по хранению зерна. При этом, решая важные текущие вопросы, уже сейчас надо встраиваться в формирование бюджетного процесса на следующие 3 года и работать над стратегическими задачами. Главная цель - увеличение урожайности до 20 центнеров с гектара, что предполагает вовлечение в оборот неиспользуемых земель, мелиорацию, использование удобрений и цифровизацию отрасли", - отметил глава региона. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, на сегодня обмолочено 297 тысяч гектаров зерновых культур, это 21%, собрано 443 тысячи тонн зерна. Урожайность составляет 14,9 центнера с гектара, это на 1,9 центнера меньше прошлогоднего, уточнил он. Снижение темпов уборки и более низкая урожайность обусловлены, в первую очередь, погодными условиями, добавил министр. "Летом было зарегистрировано три опасных засушливых периода. В июле дожди улучшили ситуацию, но сегодня они мешают уборке. В десяти районах превышена среднемесячная норма осадков", - цитирует пресс-служба слова Кобылина. Кроме уборки, по данным правительства региона, важно также быстро подготовить сушильное оборудование. Сейчас в хозяйствах функционирует 149 зерносушилок, другой актуальный вопрос – наличие складских помещений. Ранее по решению губернатора Текслера субсидии на строительство зерноскладов были включены в программу капексов. Так, общая сумма субсидий на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в этом году составляет 241 миллион рублей, поясняется в сообщении. Часть этих средств будет направлена на возмещение затрат на строительство 12 новых зернохранилищ. В целом по области свободные мощности составляют более 1,8 миллиона тонн, их достаточно для хранения зерна нового урожая, уточняет пресс-служба. Заместитель губернатора региона Сергей Сушков пояснил на совещании главам муниципалитетов, что им необходимо своевременно заявлять о потребностях в свободных мощностях. "Сейчас стоит задача по перераспределению мощностей для сушки и хранения зерна между муниципальными образованиями. Поэтому главам необходимо вовремя заявлять о таких потребностях", - приводит пресс-служба слова Сушкова.
https://ria.ru/20230810/chelyabinsk-1889285657.html
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алексей текслер
Челябинская область, Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области поручил ускорить темпы уборочной кампании

Губернатор Челябинской области Текслер поручил ускорить темпы уборочной кампании

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил ускорить темпы уборочной кампании в регионе и завершить ее до минусовых температур, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
"Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях. Впереди много работы, уборочную нужно завершить до минусовых температур", - приводит пресс-служба слова Текслера с совещания с главами муниципалитетов и министерством сельского хозяйства области по вопросам проведения уборочных работ в Челябинской области.
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Губернатор отметил, что для успешного завершения кампании необходимо активизировать все силы и оптимизировать рабочие процессы, так как процесс уборки будет массовым.
Кроме того, по его словам, в это время особенно важно гармонизировать отношения всех сторон: поставщиков зерна, элеваторов, переработчиков. "Активно проработать вопрос по топливу с вертикально интегрированными компаниями, представленными в регионе. И доводить до всех аграриев информацию о возможностях по хранению зерна. При этом, решая важные текущие вопросы, уже сейчас надо встраиваться в формирование бюджетного процесса на следующие 3 года и работать над стратегическими задачами. Главная цель - увеличение урожайности до 20 центнеров с гектара, что предполагает вовлечение в оборот неиспользуемых земель, мелиорацию, использование удобрений и цифровизацию отрасли", - отметил глава региона.
По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, на сегодня обмолочено 297 тысяч гектаров зерновых культур, это 21%, собрано 443 тысячи тонн зерна. Урожайность составляет 14,9 центнера с гектара, это на 1,9 центнера меньше прошлогоднего, уточнил он. Снижение темпов уборки и более низкая урожайность обусловлены, в первую очередь, погодными условиями, добавил министр. "Летом было зарегистрировано три опасных засушливых периода. В июле дожди улучшили ситуацию, но сегодня они мешают уборке. В десяти районах превышена среднемесячная норма осадков", - цитирует пресс-служба слова Кобылина.
Кроме уборки, по данным правительства региона, важно также быстро подготовить сушильное оборудование. Сейчас в хозяйствах функционирует 149 зерносушилок, другой актуальный вопрос – наличие складских помещений. Ранее по решению губернатора Текслера субсидии на строительство зерноскладов были включены в программу капексов. Так, общая сумма субсидий на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в этом году составляет 241 миллион рублей, поясняется в сообщении. Часть этих средств будет направлена на возмещение затрат на строительство 12 новых зернохранилищ.
В целом по области свободные мощности составляют более 1,8 миллиона тонн, их достаточно для хранения зерна нового урожая, уточняет пресс-служба. Заместитель губернатора региона Сергей Сушков пояснил на совещании главам муниципалитетов, что им необходимо своевременно заявлять о потребностях в свободных мощностях. "Сейчас стоит задача по перераспределению мощностей для сушки и хранения зерна между муниципальными образованиями. Поэтому главам необходимо вовремя заявлять о таких потребностях", - приводит пресс-служба слова Сушкова.
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