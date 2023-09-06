https://ria.ru/20230906/svo-1894557747.html

Краснодарская таможня передала бойцам в зоне СВО конфискованные товары

Краснодарская таможня передала бойцам в зоне СВО конфискованные товары - РИА Новости, 06.09.2023

Краснодарская таможня передала бойцам в зоне СВО конфискованные товары

Конфискованные товары передала краснодарская таможня российскими бойцам, находящимся в зоне специальный военной операции, табачные изделия, бытовая химия,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:55

2023-09-06T15:55

2023-09-06T15:55

надежные люди

сочи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894552398_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_fd366501c9c80b741a57a95b5d10e20a.jpg

СОЧИ, 6 сен - РИА Новости. Конфискованные товары передала краснодарская таможня российскими бойцам, находящимся в зоне специальный военной операции, табачные изделия, бытовая химия, средства гигиены были отправлены участникам СВО, сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни. "Краснодарская таможня передала в зону специальной военной операции конфискованные товары. Для нужд военных в зону СВО были переданы табачные изделия, бытовая химия, средства гигиены. Среди переданных товаров более 10 тысяч пачек сигарет, свыше 300 литров бытовой химии (кондиционеры для белья, гели для стирки, средство для мытья пола, "Белизна"), 10 упаковок средств гигиены (влажные салфетки)", - говорится в сообщении таможни. Уточняется, что конфискованные товары ввозились из Республики Абхазия, они не были задекларированы, таможенники выявляли их на постах автомобильного и железнодорожного пунктов "Адлер". "Незаконно перемещаемые товары были изъяты в рамках административных производств по 62 делам, возбужденным за нарушения таможенных правил. По решению суда они были признаны собственностью государства и переданы Краснодарской таможней военнослужащим для нужд СВО", - пояснили в ведомстве. Ранее бойцам спецоперации передали конфискованный микроавтобус Volkswagen Transporter 2007 года выпуска.

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, россия