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На афгано-пакистанской границе начались столкновения - РИА Новости, 06.09.2023
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11:46 06.09.2023 (обновлено: 13:18 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/stolknoveniya-1894480623.html
На афгано-пакистанской границе начались столкновения
На афгано-пакистанской границе начались столкновения - РИА Новости, 06.09.2023
На афгано-пакистанской границе начались столкновения
Столкновения между военными Афганистана и пограничными войсками Пакистана начались на границе двух стран, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:46
2023-09-06T13:18
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Столкновения между военными Афганистана и пограничными войсками Пакистана начались на границе двух стран, сообщили РИА Новости очевидцы.По их словам, бои начались в районе контрольно-пропускного пункта "Торхам", там слышна стрельба.Из-за инцидента заблокированы тысячи гражданских лиц, мирные жители по обе стороны границы покидают свои дома и пытаются выехать из опасной зоны.КПП "Торхам" — один из трех ключевых торговых и транзитных путей между Пакистаном и Афганистаном. Исламабад также использует этот контрольно-пропускной пункт для отправки своих коммерческих товаров в Центральную Азию.
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в мире, афганистан, пакистан
В мире, Афганистан, Пакистан
На афгано-пакистанской границе начались столкновения

На афгано-пакистанской границе у КПП "Торхам" начались столкновения

© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Столкновения между военными Афганистана и пограничными войсками Пакистана начались на границе двух стран, сообщили РИА Новости очевидцы.
По их словам, бои начались в районе контрольно-пропускного пункта "Торхам", там слышна стрельба.
Из-за инцидента заблокированы тысячи гражданских лиц, мирные жители по обе стороны границы покидают свои дома и пытаются выехать из опасной зоны.
КПП "Торхам" — один из трех ключевых торговых и транзитных путей между Пакистаном и Афганистаном. Исламабад также использует этот контрольно-пропускной пункт для отправки своих коммерческих товаров в Центральную Азию.
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