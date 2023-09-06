https://ria.ru/20230906/stolknoveniya-1894480623.html

На афгано-пакистанской границе начались столкновения

На афгано-пакистанской границе начались столкновения - РИА Новости, 06.09.2023

На афгано-пакистанской границе начались столкновения

Столкновения между военными Афганистана и пограничными войсками Пакистана начались на границе двух стран, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:46

2023-09-06T11:46

2023-09-06T13:18

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Столкновения между военными Афганистана и пограничными войсками Пакистана начались на границе двух стран, сообщили РИА Новости очевидцы.По их словам, бои начались в районе контрольно-пропускного пункта "Торхам", там слышна стрельба.Из-за инцидента заблокированы тысячи гражданских лиц, мирные жители по обе стороны границы покидают свои дома и пытаются выехать из опасной зоны.КПП "Торхам" — один из трех ключевых торговых и транзитных путей между Пакистаном и Афганистаном. Исламабад также использует этот контрольно-пропускной пункт для отправки своих коммерческих товаров в Центральную Азию.

https://ria.ru/20230704/afganistan-1882129326.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, пакистан