https://ria.ru/20230906/stolknoveniya-1894480623.html
На афгано-пакистанской границе начались столкновения
На афгано-пакистанской границе начались столкновения - РИА Новости, 06.09.2023
На афгано-пакистанской границе начались столкновения
Столкновения между военными Афганистана и пограничными войсками Пакистана начались на границе двух стран, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:46
2023-09-06T11:46
2023-09-06T13:18
в мире
афганистан
пакистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_f4020e93d1095dd5acf7ac2ca8ae1b9e.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Столкновения между военными Афганистана и пограничными войсками Пакистана начались на границе двух стран, сообщили РИА Новости очевидцы.По их словам, бои начались в районе контрольно-пропускного пункта "Торхам", там слышна стрельба.Из-за инцидента заблокированы тысячи гражданских лиц, мирные жители по обе стороны границы покидают свои дома и пытаются выехать из опасной зоны.КПП "Торхам" — один из трех ключевых торговых и транзитных путей между Пакистаном и Афганистаном. Исламабад также использует этот контрольно-пропускной пункт для отправки своих коммерческих товаров в Центральную Азию.
https://ria.ru/20230704/afganistan-1882129326.html
афганистан
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_12a2e53be9bbfe6bad72e64df19d1da9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, пакистан
В мире, Афганистан, Пакистан
На афгано-пакистанской границе начались столкновения
На афгано-пакистанской границе у КПП "Торхам" начались столкновения
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Столкновения между военными Афганистана и пограничными войсками Пакистана начались на границе двух стран, сообщили РИА Новости очевидцы.
По их словам, бои начались в районе контрольно-пропускного пункта "Торхам", там слышна стрельба.
Из-за инцидента заблокированы тысячи гражданских лиц, мирные жители по обе стороны границы покидают свои дома и пытаются выехать из опасной зоны.
КПП "Торхам" — один из трех ключевых торговых и транзитных путей между Пакистаном и Афганистаном
. Исламабад также использует этот контрольно-пропускной пункт для отправки своих коммерческих товаров в Центральную Азию
.
ШОС поддержала становление Афганистана как независимого государства