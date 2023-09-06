https://ria.ru/20230906/staromikhaylovka-1894491943.html

При обстреле Старомихайловки пострадала мирная жительница

При обстреле Старомихайловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.09.2023

При обстреле Старомихайловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Старомихайловки со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:24

2023-09-06T12:24

2023-09-06T12:51

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

старомихайловка

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Старомихайловки со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле поселка городского типа Старомихайловка ранена женщина. Анкетные данные уточняются", - говорится в сообщении мэра.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20230905/boepripasy-1894309288.html

россия

старомихайловка

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, старомихайловка, донецк, алексей кулемзин (донецк)