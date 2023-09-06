https://ria.ru/20230906/staromikhaylovka-1894491943.html
При обстреле Старомихайловки пострадала мирная жительница
При обстреле Старомихайловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.09.2023
При обстреле Старомихайловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Старомихайловки со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:24
2023-09-06T12:24
2023-09-06T12:51
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
старомихайловка
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Старомихайловки со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле поселка городского типа Старомихайловка ранена женщина. Анкетные данные уточняются", - говорится в сообщении мэра.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20230905/boepripasy-1894309288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, старомихайловка, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Старомихайловка, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Старомихайловки пострадала мирная жительница
При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница