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Липецкой области выделят больше 20 млрд рублей из федерального бюджета

Липецкой области выделят больше 20 млрд рублей из федерального бюджета - РИА Новости, 06.09.2023

Липецкой области выделят больше 20 млрд рублей из федерального бюджета

Липецкая область получит более 20 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:28

2023-09-06T17:28

2023-09-06T17:28

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Липецкая область получит более 20 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. По его словам, федеральные средства будут направлены на реализацию важных социальных проектов. "Это позволит нам достроить школы в Липецке и Лебедяни, возвести поликлиники и ФАПы, отремонтировать дороги, в том числе в сельской местности", – сообщил Артамонов. Губернатор добавил, что это лишь часть первоочередных статей областного бюджета, формируемого на будущий год, который в первую очередь будет иметь социальную направленность. "Планируем повысить зарплату бюджетникам, проиндексировать социальные пособия, выделить больше средств на меры социальной поддержки населения", — завершил Артамонов.

https://ria.ru/20230822/tekhnika-1891481766.html

липецкая область

липецк

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, липецк