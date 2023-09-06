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Липецкой области выделят больше 20 млрд рублей из федерального бюджета - РИА Новости, 06.09.2023
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Липецкая область
 
17:28 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/sredstva-1894589549.html
Липецкой области выделят больше 20 млрд рублей из федерального бюджета
Липецкой области выделят больше 20 млрд рублей из федерального бюджета - РИА Новости, 06.09.2023
Липецкой области выделят больше 20 млрд рублей из федерального бюджета
Липецкая область получит более 20 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:28
2023-09-06T17:28
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Липецкая область получит более 20 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. По его словам, федеральные средства будут направлены на реализацию важных социальных проектов. "Это позволит нам достроить школы в Липецке и Лебедяни, возвести поликлиники и ФАПы, отремонтировать дороги, в том числе в сельской местности", – сообщил Артамонов. Губернатор добавил, что это лишь часть первоочередных статей областного бюджета, формируемого на будущий год, который в первую очередь будет иметь социальную направленность. "Планируем повысить зарплату бюджетникам, проиндексировать социальные пособия, выделить больше средств на меры социальной поддержки населения", — завершил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

Липецкой области выделят больше 20 млрд рублей из федерального бюджета

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Липецкая область получит более 20 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, федеральные средства будут направлены на реализацию важных социальных проектов.
«
"Это позволит нам достроить школы в Липецке и Лебедяни, возвести поликлиники и ФАПы, отремонтировать дороги, в том числе в сельской местности", – сообщил Артамонов.
Губернатор добавил, что это лишь часть первоочередных статей областного бюджета, формируемого на будущий год, который в первую очередь будет иметь социальную направленность.
"Планируем повысить зарплату бюджетникам, проиндексировать социальные пособия, выделить больше средств на меры социальной поддержки населения", — завершил Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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