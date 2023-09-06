https://ria.ru/20230906/spetspredstavitel-1894569692.html
Губернатор ЯНАО назначил спецпредставителя в Волновахском районе ДНР
Губернатор ЯНАО назначил спецпредставителя в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 06.09.2023
Губернатор ЯНАО назначил спецпредставителя в Волновахском районе ДНР
Глава Ямала Дмитрий Артюхов назначил Александра Кусенко спецпредставителем в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:47
2023-09-06T16:47
2023-09-06T16:47
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
волновахский район
губкинский
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ситуация в днр и лнр
днр
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САЛЕХАРД, 6 сен — РИА Новости. Глава Ямала Дмитрий Артюхов назначил Александра Кусенко спецпредставителем в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Александр Кусенко назначен спецпредставителем губернатора ЯНАО в Волновахском районе. Соответствующее распоряжение подписал глава Ямала Дмитрий Артюхов. Спецпредставитель будет заниматься интеграцией успешных ямальских практик в социальных сферах на подшефной территории", — говорится в сообщении. Кусенко возглавлял управление по физической культуре и спорту в городе Губкинский. Ранее на протяжении семи лет работал специалистом по служебно-боевой подготовке ОМВД России по Губкинскому. Имеет два высших образования: юридическое и педагогическое, также прошел профпереподготовку по направлению "Специалист в социальной сфере". Под руководством Кусенко в Губкинском началось развитие трех новых видов спорта — хоккея, самбо и биатлона. Город ежегодно находится в тройке лучших муниципальных образований по организации спортивной работы. Впервые в Губкинском была создана школа олимпийского резерва, где занимаются более 300 ребят. Открылись крупные объекты, в том числе спортшкола "Арктика". Ведется строительство центра единоборств "Северный характер" и первого в истории города ледового дворца, отмечает пресс-служба. "С прошлого года мы наладили взаимодействие с коллегами из Волновахского района. Активно помогаем им внедрять федеральный проекта "Самбо в школу", так как именно Губкинский стал пилотной площадкой на Ямале по его реализации и нам есть, чем поделиться. Планируем проводить совместные соревнования, и теперь уже в новой должности буду способствовать реализации всех намеченных ориентиров", — приводятся в сообщении слова Кусенко. Спецпредставитель будет помогать развитию социальных направлений на объектах, запущенных после восстановления, а также взаимодействовать с местными жителями и ямальцами, работающими на подшефной территории. Уже в среду Кусенко отправился в Волновахский район, уточняют власти.
https://ria.ru/20221028/doma-1827513469.html
https://ria.ru/20230703/shkola-1881962973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, волновахский район, губкинский, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ситуация в днр и лнр, днр, донецкая народная республика
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Волновахский район, Губкинский, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ситуация в ДНР и ЛНР, ДНР, Донецкая Народная Республика
САЛЕХАРД, 6 сен — РИА Новости. Глава Ямала Дмитрий Артюхов назначил Александра Кусенко спецпредставителем в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Александр Кусенко назначен спецпредставителем губернатора ЯНАО в Волновахском районе. Соответствующее распоряжение подписал глава Ямала Дмитрий Артюхов. Спецпредставитель будет заниматься интеграцией успешных ямальских практик в социальных сферах на подшефной территории", — говорится в сообщении.
Кусенко возглавлял управление по физической культуре и спорту в городе Губкинский
. Ранее на протяжении семи лет работал специалистом по служебно-боевой подготовке ОМВД России
по Губкинскому. Имеет два высших образования: юридическое и педагогическое, также прошел профпереподготовку по направлению "Специалист в социальной сфере".
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Под руководством Кусенко в Губкинском началось развитие трех новых видов спорта — хоккея, самбо и биатлона. Город ежегодно находится в тройке лучших муниципальных образований по организации спортивной работы. Впервые в Губкинском была создана школа олимпийского резерва, где занимаются более 300 ребят. Открылись крупные объекты, в том числе спортшкола "Арктика". Ведется строительство центра единоборств "Северный характер" и первого в истории города ледового дворца, отмечает пресс-служба.
"С прошлого года мы наладили взаимодействие с коллегами из Волновахского района. Активно помогаем им внедрять федеральный проекта "Самбо в школу", так как именно Губкинский стал пилотной площадкой на Ямале по его реализации и нам есть, чем поделиться. Планируем проводить совместные соревнования, и теперь уже в новой должности буду способствовать реализации всех намеченных ориентиров", — приводятся в сообщении слова Кусенко.
Спецпредставитель будет помогать развитию социальных направлений на объектах, запущенных после восстановления, а также взаимодействовать с местными жителями и ямальцами, работающими на подшефной территории. Уже в среду Кусенко отправился в Волновахский район, уточняют власти.
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