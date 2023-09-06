https://ria.ru/20230906/spetspredstavitel-1894569692.html

Губернатор ЯНАО назначил спецпредставителя в Волновахском районе ДНР

Губернатор ЯНАО назначил спецпредставителя в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 06.09.2023

Губернатор ЯНАО назначил спецпредставителя в Волновахском районе ДНР

Глава Ямала Дмитрий Артюхов назначил Александра Кусенко спецпредставителем в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:47

2023-09-06T16:47

2023-09-06T16:47

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

волновахский район

губкинский

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ситуация в днр и лнр

днр

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САЛЕХАРД, 6 сен — РИА Новости. Глава Ямала Дмитрий Артюхов назначил Александра Кусенко спецпредставителем в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Александр Кусенко назначен спецпредставителем губернатора ЯНАО в Волновахском районе. Соответствующее распоряжение подписал глава Ямала Дмитрий Артюхов. Спецпредставитель будет заниматься интеграцией успешных ямальских практик в социальных сферах на подшефной территории", — говорится в сообщении. Кусенко возглавлял управление по физической культуре и спорту в городе Губкинский. Ранее на протяжении семи лет работал специалистом по служебно-боевой подготовке ОМВД России по Губкинскому. Имеет два высших образования: юридическое и педагогическое, также прошел профпереподготовку по направлению "Специалист в социальной сфере". Под руководством Кусенко в Губкинском началось развитие трех новых видов спорта — хоккея, самбо и биатлона. Город ежегодно находится в тройке лучших муниципальных образований по организации спортивной работы. Впервые в Губкинском была создана школа олимпийского резерва, где занимаются более 300 ребят. Открылись крупные объекты, в том числе спортшкола "Арктика". Ведется строительство центра единоборств "Северный характер" и первого в истории города ледового дворца, отмечает пресс-служба. "С прошлого года мы наладили взаимодействие с коллегами из Волновахского района. Активно помогаем им внедрять федеральный проекта "Самбо в школу", так как именно Губкинский стал пилотной площадкой на Ямале по его реализации и нам есть, чем поделиться. Планируем проводить совместные соревнования, и теперь уже в новой должности буду способствовать реализации всех намеченных ориентиров", — приводятся в сообщении слова Кусенко. Спецпредставитель будет помогать развитию социальных направлений на объектах, запущенных после восстановления, а также взаимодействовать с местными жителями и ямальцами, работающими на подшефной территории. Уже в среду Кусенко отправился в Волновахский район, уточняют власти.

https://ria.ru/20221028/doma-1827513469.html

https://ria.ru/20230703/shkola-1881962973.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, волновахский район, губкинский, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ситуация в днр и лнр, днр, донецкая народная республика