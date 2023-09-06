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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.09.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении улучшила тактическое положение в районе Свердловки в ЛНР, отбила две контратаки украинских военных,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:26

2023-09-06T12:26

2023-09-06T12:44

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении улучшила тактическое положение в районе Свердловки в ЛНР, отбила две контратаки украинских военных, уничтожила до 40 военнослужащих противника и 4 единицы техники, сообщили в среду в сводке Минобороны России."На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики", - рассказали в Минобороны.Кроме того, в районе Сергеевки в ЛНР отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ."За сутки потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-30", - добавили в Минобороны.

луганская народная республика

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире