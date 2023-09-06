https://ria.ru/20230906/sobaka-1894527793.html

На жительницу Нижегородской области напала соседская собака породы акита

На жительницу Нижегородской области напала соседская собака породы акита - РИА Новости, 06.09.2023

На жительницу Нижегородской области напала соседская собака породы акита

Полиция проводит проверку после нападения собаки на жительницу Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД РФ. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:27

2023-09-06T14:27

2023-09-06T16:08

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку после нападения собаки на жительницу Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД РФ.Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о жительнице Кстовского района, которую сильно искусала соседская собака породы американская акита. Женщину доставили в больницу с многочисленными ранами головы, шеи, спины и рук.Утверждается, что гулявшая без хозяина собака принадлежит бывшему местному депутату, который не уследил за грозным питомцем, выбежавшим за территорию огороженного участка. Также сообщается, что это не первый случай нападения этого животного на людей.Как рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МВД, сообщение о женщине, пострадавшей от укусов собаки, поступило в полицию из медицинского учреждения 4 сентября."По факту нападения собаки на женщину проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявила собеседница агентства.В свою очередь в прокуратуре Нижегородской области агентству заявили, что "поставили на контроль установление обстоятельств причинения вреда жительнице Кстовского района в результате нападения собаки". "По данному факту органами предварительного расследования организована доследственная проверка. Ход, а также принятие окончательного процессуального решения контролируются прокуратурой", - сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230828/sobaki-1892695370.html

https://ria.ru/20230814/chipirovanie-1890084526.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область