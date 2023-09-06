https://ria.ru/20230906/sobaka-1894527793.html
На жительницу Нижегородской области напала соседская собака породы акита
На жительницу Нижегородской области напала соседская собака породы акита - РИА Новости, 06.09.2023
На жительницу Нижегородской области напала соседская собака породы акита
Полиция проводит проверку после нападения собаки на жительницу Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД РФ. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:27
2023-09-06T14:27
2023-09-06T16:08
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку после нападения собаки на жительницу Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД РФ.Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о жительнице Кстовского района, которую сильно искусала соседская собака породы американская акита. Женщину доставили в больницу с многочисленными ранами головы, шеи, спины и рук.Утверждается, что гулявшая без хозяина собака принадлежит бывшему местному депутату, который не уследил за грозным питомцем, выбежавшим за территорию огороженного участка. Также сообщается, что это не первый случай нападения этого животного на людей.Как рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МВД, сообщение о женщине, пострадавшей от укусов собаки, поступило в полицию из медицинского учреждения 4 сентября."По факту нападения собаки на женщину проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявила собеседница агентства.В свою очередь в прокуратуре Нижегородской области агентству заявили, что "поставили на контроль установление обстоятельств причинения вреда жительнице Кстовского района в результате нападения собаки". "По данному факту органами предварительного расследования организована доследственная проверка. Ход, а также принятие окончательного процессуального решения контролируются прокуратурой", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230828/sobaki-1892695370.html
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
На жительницу Нижегородской области напала соседская собака породы акита
Жительницу Нижегородской области сильно искусала соседская собака породы акита
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку после нападения собаки на жительницу Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о жительнице Кстовского района
, которую сильно искусала соседская собака породы американская акита. Женщину доставили в больницу с многочисленными ранами головы, шеи, спины и рук.
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Утверждается, что гулявшая без хозяина собака принадлежит бывшему местному депутату, который не уследил за грозным питомцем, выбежавшим за территорию огороженного участка. Также сообщается, что это не первый случай нападения этого животного на людей.
Как рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МВД, сообщение о женщине, пострадавшей от укусов собаки, поступило в полицию из медицинского учреждения 4 сентября.
"По факту нападения собаки на женщину проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявила собеседница агентства.
В свою очередь в прокуратуре Нижегородской области агентству заявили, что "поставили на контроль установление обстоятельств причинения вреда жительнице Кстовского района в результате нападения собаки". "По данному факту органами предварительного расследования организована доследственная проверка. Ход, а также принятие окончательного процессуального решения контролируются прокуратурой", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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