https://ria.ru/20230906/slovakiya-1894557172.html

Посольство в Словакии опровергло сообщения о письме с инструкциями из МИД

Посольство в Словакии опровергло сообщения о письме с инструкциями из МИД - РИА Новости, 06.09.2023

Посольство в Словакии опровергло сообщения о письме с инструкциями из МИД

Посольство РФ в Словакии назвало грубой подделкой "письмо" из якобы российского министерства иностранных дел с указаниями активизировать работу с определенными... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:54

2023-09-06T15:54

2023-09-06T15:54

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БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Словакии назвало грубой подделкой "письмо" из якобы российского министерства иностранных дел с указаниями активизировать работу с определенными словацкими партиями и политиками перед выборами, намеченными на 30 сентября. Во вторник кандидат в депутаты парламента от партии Sloboda a Solidarita (SaS) Мирослав Жак сообщил в соцсети о получении от анонима информации, что МИД РФ якобы направил письмо в российское посольство в Братиславе с "требованием" обеспечить диалог с крупной оппозиционной партией Smer и партией SNS, а также "интенсифицировать общение с лояльными словацкими политиками". Жак также сообщил, что якобы один из членов партии Smer Любош Блаха имеет паспорт России, позже он это видео удалил, написав, что информация о гражданстве Блаха оказалась фейком. "В связи с распространяемым кандидатом в депутаты от партии SaS Мирославом Жаком "письмом" первого заместителя министра иностранных дел России послу России в Словакии официально заявляем, что оно является грубой подделкой. Возмущены данной откровенной провокацией, а также тем фактом, что эта фальшивка тиражируется человеком, вновь претендующим на место в парламенте Словацкой Республики", - заявили в дипмиссии РФ в стране. Как отметили в посольстве, дипломаты рассчитывают на то, что "компетентные правоохранительные органы проведут надлежащее расследование этой фальсификации, а соответствующие политики в дальнейшем воздержатся от втягивания посольства в свою нечистоплотную игру". Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция.

https://ria.ru/20230906/soyuznik-1894429661.html

https://ria.ru/20230803/pomosch-1887940018.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, словакия, братислава