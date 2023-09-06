https://ria.ru/20230906/slovakiya-1894557172.html
Посольство в Словакии опровергло сообщения о письме с инструкциями из МИД
Посольство в Словакии опровергло сообщения о письме с инструкциями из МИД - РИА Новости, 06.09.2023
Посольство в Словакии опровергло сообщения о письме с инструкциями из МИД
Посольство РФ в Словакии назвало грубой подделкой "письмо" из якобы российского министерства иностранных дел с указаниями активизировать работу с определенными... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:54
2023-09-06T15:54
2023-09-06T15:54
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БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Словакии назвало грубой подделкой "письмо" из якобы российского министерства иностранных дел с указаниями активизировать работу с определенными словацкими партиями и политиками перед выборами, намеченными на 30 сентября. Во вторник кандидат в депутаты парламента от партии Sloboda a Solidarita (SaS) Мирослав Жак сообщил в соцсети о получении от анонима информации, что МИД РФ якобы направил письмо в российское посольство в Братиславе с "требованием" обеспечить диалог с крупной оппозиционной партией Smer и партией SNS, а также "интенсифицировать общение с лояльными словацкими политиками". Жак также сообщил, что якобы один из членов партии Smer Любош Блаха имеет паспорт России, позже он это видео удалил, написав, что информация о гражданстве Блаха оказалась фейком. "В связи с распространяемым кандидатом в депутаты от партии SaS Мирославом Жаком "письмом" первого заместителя министра иностранных дел России послу России в Словакии официально заявляем, что оно является грубой подделкой. Возмущены данной откровенной провокацией, а также тем фактом, что эта фальшивка тиражируется человеком, вновь претендующим на место в парламенте Словацкой Республики", - заявили в дипмиссии РФ в стране. Как отметили в посольстве, дипломаты рассчитывают на то, что "компетентные правоохранительные органы проведут надлежащее расследование этой фальсификации, а соответствующие политики в дальнейшем воздержатся от втягивания посольства в свою нечистоплотную игру". Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция.
https://ria.ru/20230906/soyuznik-1894429661.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, словакия, братислава
В мире, Россия, Словакия, Братислава
Посольство в Словакии опровергло сообщения о письме с инструкциями из МИД
Посольство в Братиславе назвало "письмо" с инструкциями из МИД грубой подделкой
БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Словакии назвало грубой подделкой "письмо" из якобы российского министерства иностранных дел с указаниями активизировать работу с определенными словацкими партиями и политиками перед выборами, намеченными на 30 сентября.
Во вторник кандидат в депутаты парламента от партии Sloboda a Solidarita (SaS) Мирослав Жак сообщил в соцсети о получении от анонима информации, что МИД РФ якобы направил письмо в российское посольство в Братиславе
с "требованием" обеспечить диалог с крупной оппозиционной партией Smer и партией SNS, а также "интенсифицировать общение с лояльными словацкими политиками". Жак также сообщил, что якобы один из членов партии Smer Любош Блаха имеет паспорт России, позже он это видео удалил, написав, что информация о гражданстве Блаха оказалась фейком.
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"В связи с распространяемым кандидатом в депутаты от партии SaS Мирославом Жаком "письмом" первого заместителя министра иностранных дел России послу России в Словакии официально заявляем, что оно является грубой подделкой. Возмущены данной откровенной провокацией, а также тем фактом, что эта фальшивка тиражируется человеком, вновь претендующим на место в парламенте Словацкой Республики", - заявили в дипмиссии РФ в стране.
Как отметили в посольстве, дипломаты рассчитывают на то, что "компетентные правоохранительные органы проведут надлежащее расследование этой фальсификации, а соответствующие политики в дальнейшем воздержатся от втягивания посольства в свою нечистоплотную игру".
Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция.
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