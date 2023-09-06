https://ria.ru/20230906/sirius-1894632906.html
Центр поддержки талантливых детей "Сириус 26" открыли на Ставрополье
Центр поддержки талантливых детей "Сириус 26" открыли на Ставрополье - РИА Новости, 06.09.2023
Центр поддержки талантливых детей "Сириус 26" открыли на Ставрополье
В Ставрополе состоялось открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Сириус 26", сообщает... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:50
2023-09-06T20:50
2023-09-06T20:51
ставропольский край
общество
россия
ставрополь
сочи
сергей кравцов
владимир владимиров
образовательный центр "сириус"
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Ставрополе состоялось открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Сириус 26", сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественной церемонии приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор региона Владимир Владимиров. Центр создан в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка в Ставропольском крае". Каждый год здесь смогут бесплатно обучаться по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" до 2 тысяч ребят с 5 по 11 класс, а также студенты профессиональных образовательных организаций края. Главное условие – на конкурсной основе подтвердить наличие способностей или талантов в этих областях. Почетные гости приветствовали юных воспитанников и педагогов центра. "Я хочу сказать, что когда я учился, таких центров не было. И сегодня благодаря президенту России у нас есть не только Образовательный центр "Сириус" в Сочи – флагманский проект, центр развития талантов, но и региональные центры. И важно, что сегодня подобный центр открылся в Ставропольском крае. Здесь есть все направления для того, чтобы каждый школьник мог реализовать свои способности, и это очень важно. Я хочу всех поздравить и поблагодарить отдельно педагогов. Год педагога и наставника подчеркивает значимость работы педагога, наставника, учителя", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ. Глава края подчеркнул, что реализация проекта стала возможна благодаря слаженной работе краевых властей с федеральным центром. "Во многих школах открыты "точки роста" — их уже порядка 300, центры дополнительного образования, кванториумы, IT-парки. Это опора для саморазвития каждого молодого человека – тех, кто хочет не только сделать свою жизнь лучше, но и внести свой вклад на благо Родины. А для того, чтобы таких возможностей у наших ребят стало еще больше, мы будем реализовывать проекты, в том числе инициированные Минпросвещения России", – сказал губернатор. По данным пресс-службы, гости ознакомились с работой мастерских и лабораторий. Здесь воспитанники центра будут осваивать уникальные образовательные программы по различным направлениям. Кроме того, в "Сириус 26" оборудовали больше десятка прогрессивных лабораторий, отвечающих требованиям экономики региона. Это позволит ребятам изучать, например, агропромышленные и биотехнологии, генетику и биомедицину, космические технологии и робототехнику, нанотехнологии, современную энергетику, умные города и безопасность.
https://ria.ru/20230525/podderzhka-1874043871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894632409_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_2f27eb1c6efc370aabf0befb70b63183.png
Кравцов принял участие в уборке класса одной из школ Ставрополя
Кравцов принял участие в уборке класса одной из школ Ставрополя – вытер доску, поднял стулья на парты, полил цветы.
2023-09-06T20:50
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ставрополь, сочи, сергей кравцов, владимир владимиров, образовательный центр "сириус"
Ставропольский край, Общество, Россия, Ставрополь, Сочи, Сергей Кравцов, Владимир Владимиров, Образовательный центр "Сириус"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Ставрополе состоялось открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Сириус 26", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В торжественной церемонии приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
и губернатор региона Владимир Владимиров
.
Центр создан в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка в Ставропольском крае". Каждый год здесь смогут бесплатно обучаться по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" до 2 тысяч ребят с 5 по 11 класс, а также студенты профессиональных образовательных организаций края. Главное условие – на конкурсной основе подтвердить наличие способностей или талантов в этих областях.
Почетные гости приветствовали юных воспитанников и педагогов центра.
«
"Я хочу сказать, что когда я учился, таких центров не было. И сегодня благодаря президенту России
у нас есть не только Образовательный центр "Сириус
" в Сочи
– флагманский проект, центр развития талантов, но и региональные центры. И важно, что сегодня подобный центр открылся в Ставропольском крае
. Здесь есть все направления для того, чтобы каждый школьник мог реализовать свои способности, и это очень важно. Я хочу всех поздравить и поблагодарить отдельно педагогов. Год педагога и наставника подчеркивает значимость работы педагога, наставника, учителя", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ.
Владимиров: на Ставрополье увеличили поддержку талантливых детей
Глава края подчеркнул, что реализация проекта стала возможна благодаря слаженной работе краевых властей с федеральным центром.
«
"Во многих школах открыты "точки роста" — их уже порядка 300, центры дополнительного образования, кванториумы, IT-парки. Это опора для саморазвития каждого молодого человека – тех, кто хочет не только сделать свою жизнь лучше, но и внести свой вклад на благо Родины. А для того, чтобы таких возможностей у наших ребят стало еще больше, мы будем реализовывать проекты, в том числе инициированные Минпросвещения России", – сказал губернатор.
По данным пресс-службы, гости ознакомились с работой мастерских и лабораторий. Здесь воспитанники центра будут осваивать уникальные образовательные программы по различным направлениям. Кроме того, в "Сириус 26" оборудовали больше десятка прогрессивных лабораторий, отвечающих требованиям экономики региона. Это позволит ребятам изучать, например, агропромышленные и биотехнологии, генетику и биомедицину, космические технологии и робототехнику, нанотехнологии, современную энергетику, умные города и безопасность.