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Центр поддержки талантливых детей "Сириус 26" открыли на Ставрополье - РИА Новости, 06.09.2023
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Ставропольский край
 
20:50 06.09.2023 (обновлено: 20:51 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/sirius-1894632906.html
Центр поддержки талантливых детей "Сириус 26" открыли на Ставрополье
Центр поддержки талантливых детей "Сириус 26" открыли на Ставрополье - РИА Новости, 06.09.2023
Центр поддержки талантливых детей "Сириус 26" открыли на Ставрополье
В Ставрополе состоялось открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Сириус 26", сообщает... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:50
2023-09-06T20:51
ставропольский край
общество
россия
ставрополь
сочи
сергей кравцов
владимир владимиров
образовательный центр "сириус"
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Ставрополе состоялось открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Сириус 26", сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественной церемонии приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор региона Владимир Владимиров. Центр создан в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка в Ставропольском крае". Каждый год здесь смогут бесплатно обучаться по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" до 2 тысяч ребят с 5 по 11 класс, а также студенты профессиональных образовательных организаций края. Главное условие – на конкурсной основе подтвердить наличие способностей или талантов в этих областях. Почетные гости приветствовали юных воспитанников и педагогов центра. "Я хочу сказать, что когда я учился, таких центров не было. И сегодня благодаря президенту России у нас есть не только Образовательный центр "Сириус" в Сочи – флагманский проект, центр развития талантов, но и региональные центры. И важно, что сегодня подобный центр открылся в Ставропольском крае. Здесь есть все направления для того, чтобы каждый школьник мог реализовать свои способности, и это очень важно. Я хочу всех поздравить и поблагодарить отдельно педагогов. Год педагога и наставника подчеркивает значимость работы педагога, наставника, учителя", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ. Глава края подчеркнул, что реализация проекта стала возможна благодаря слаженной работе краевых властей с федеральным центром. "Во многих школах открыты "точки роста" — их уже порядка 300, центры дополнительного образования, кванториумы, IT-парки. Это опора для саморазвития каждого молодого человека – тех, кто хочет не только сделать свою жизнь лучше, но и внести свой вклад на благо Родины. А для того, чтобы таких возможностей у наших ребят стало еще больше, мы будем реализовывать проекты, в том числе инициированные Минпросвещения России", – сказал губернатор. По данным пресс-службы, гости ознакомились с работой мастерских и лабораторий. Здесь воспитанники центра будут осваивать уникальные образовательные программы по различным направлениям. Кроме того, в "Сириус 26" оборудовали больше десятка прогрессивных лабораторий, отвечающих требованиям экономики региона. Это позволит ребятам изучать, например, агропромышленные и биотехнологии, генетику и биомедицину, космические технологии и робототехнику, нанотехнологии, современную энергетику, умные города и безопасность.
https://ria.ru/20230525/podderzhka-1874043871.html
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сочи
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60
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Кравцов принял участие в уборке класса одной из школ Ставрополя
Кравцов принял участие в уборке класса одной из школ Ставрополя – вытер доску, поднял стулья на парты, полил цветы.
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60
353
60
общество, россия, ставрополь, сочи, сергей кравцов, владимир владимиров, образовательный центр "сириус"
Ставропольский край, Общество, Россия, Ставрополь, Сочи, Сергей Кравцов, Владимир Владимиров, Образовательный центр "Сириус"

Центр поддержки талантливых детей "Сириус 26" открыли на Ставрополье

© Фото : Правительство Ставропольского края Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в Центре поддержки талантливых детей "Сириус 26" в Ставрополье
 Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в Центре поддержки талантливых детей Сириус 26 в Ставрополье - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Правительство Ставропольского края
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в Центре поддержки талантливых детей "Сириус 26" в Ставрополье
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Ставрополе состоялось открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Сириус 26", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В торжественной церемонии приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор региона Владимир Владимиров.
Центр создан в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка в Ставропольском крае". Каждый год здесь смогут бесплатно обучаться по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" до 2 тысяч ребят с 5 по 11 класс, а также студенты профессиональных образовательных организаций края. Главное условие – на конкурсной основе подтвердить наличие способностей или талантов в этих областях.
Почетные гости приветствовали юных воспитанников и педагогов центра.
«
"Я хочу сказать, что когда я учился, таких центров не было. И сегодня благодаря президенту России у нас есть не только Образовательный центр "Сириус" в Сочи – флагманский проект, центр развития талантов, но и региональные центры. И важно, что сегодня подобный центр открылся в Ставропольском крае. Здесь есть все направления для того, чтобы каждый школьник мог реализовать свои способности, и это очень важно. Я хочу всех поздравить и поблагодарить отдельно педагогов. Год педагога и наставника подчеркивает значимость работы педагога, наставника, учителя", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ.
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Глава края подчеркнул, что реализация проекта стала возможна благодаря слаженной работе краевых властей с федеральным центром.
«
"Во многих школах открыты "точки роста" — их уже порядка 300, центры дополнительного образования, кванториумы, IT-парки. Это опора для саморазвития каждого молодого человека – тех, кто хочет не только сделать свою жизнь лучше, но и внести свой вклад на благо Родины. А для того, чтобы таких возможностей у наших ребят стало еще больше, мы будем реализовывать проекты, в том числе инициированные Минпросвещения России", – сказал губернатор.
По данным пресс-службы, гости ознакомились с работой мастерских и лабораторий. Здесь воспитанники центра будут осваивать уникальные образовательные программы по различным направлениям. Кроме того, в "Сириус 26" оборудовали больше десятка прогрессивных лабораторий, отвечающих требованиям экономики региона. Это позволит ребятам изучать, например, агропромышленные и биотехнологии, генетику и биомедицину, космические технологии и робототехнику, нанотехнологии, современную энергетику, умные города и безопасность.
 
Ставропольский крайОбществоРоссияСтавропольСочиСергей КравцовВладимир ВладимировОбразовательный центр "Сириус"
 
 
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