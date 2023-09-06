https://ria.ru/20230906/sirius-1894632906.html

Центр поддержки талантливых детей "Сириус 26" открыли на Ставрополье

Центр поддержки талантливых детей "Сириус 26" открыли на Ставрополье - РИА Новости, 06.09.2023

Центр поддержки талантливых детей "Сириус 26" открыли на Ставрополье

В Ставрополе состоялось открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Сириус 26", сообщает... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:50

2023-09-06T20:50

2023-09-06T20:51

ставропольский край

общество

россия

ставрополь

сочи

сергей кравцов

владимир владимиров

образовательный центр "сириус"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894632409_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_aad19b0f77a4a688526eed2d48a9e11a.png

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Ставрополе состоялось открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Сириус 26", сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественной церемонии приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор региона Владимир Владимиров. Центр создан в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка в Ставропольском крае". Каждый год здесь смогут бесплатно обучаться по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" до 2 тысяч ребят с 5 по 11 класс, а также студенты профессиональных образовательных организаций края. Главное условие – на конкурсной основе подтвердить наличие способностей или талантов в этих областях. Почетные гости приветствовали юных воспитанников и педагогов центра. "Я хочу сказать, что когда я учился, таких центров не было. И сегодня благодаря президенту России у нас есть не только Образовательный центр "Сириус" в Сочи – флагманский проект, центр развития талантов, но и региональные центры. И важно, что сегодня подобный центр открылся в Ставропольском крае. Здесь есть все направления для того, чтобы каждый школьник мог реализовать свои способности, и это очень важно. Я хочу всех поздравить и поблагодарить отдельно педагогов. Год педагога и наставника подчеркивает значимость работы педагога, наставника, учителя", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ. Глава края подчеркнул, что реализация проекта стала возможна благодаря слаженной работе краевых властей с федеральным центром. "Во многих школах открыты "точки роста" — их уже порядка 300, центры дополнительного образования, кванториумы, IT-парки. Это опора для саморазвития каждого молодого человека – тех, кто хочет не только сделать свою жизнь лучше, но и внести свой вклад на благо Родины. А для того, чтобы таких возможностей у наших ребят стало еще больше, мы будем реализовывать проекты, в том числе инициированные Минпросвещения России", – сказал губернатор. По данным пресс-службы, гости ознакомились с работой мастерских и лабораторий. Здесь воспитанники центра будут осваивать уникальные образовательные программы по различным направлениям. Кроме того, в "Сириус 26" оборудовали больше десятка прогрессивных лабораторий, отвечающих требованиям экономики региона. Это позволит ребятам изучать, например, агропромышленные и биотехнологии, генетику и биомедицину, космические технологии и робототехнику, нанотехнологии, современную энергетику, умные города и безопасность.

https://ria.ru/20230525/podderzhka-1874043871.html

россия

ставрополь

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кравцов принял участие в уборке класса одной из школ Ставрополя Кравцов принял участие в уборке класса одной из школ Ставрополя – вытер доску, поднял стулья на парты, полил цветы. 2023-09-06T20:50 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ставрополь, сочи, сергей кравцов, владимир владимиров, образовательный центр "сириус"