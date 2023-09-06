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День знаний: как московские школы готовят к учебному году - РИА Новости, 06.09.2023
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День знаний: как московские школы готовят к учебному году
День знаний: как московские школы готовят к учебному году - РИА Новости, 06.09.2023
День знаний: как московские школы готовят к учебному году
С наступлением сентября на смену сезону отпусков у взрослых и каникул у детей приходит период высокой деловой и учебной активности. Маленькие москвичи начинают... РИА Новости, 06.09.2023
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С наступлением сентября на смену сезону отпусков у взрослых и каникул у детей приходит период высокой деловой и учебной активности. Маленькие москвичи начинают ходить в школу, где будут проводить большое количество времени. А потому столичные власти заранее позаботились о том, чтобы процесс учебы был для школьников максимально комфортным. РИА Новости рассказывает, как благоустраивают школы Москвы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

День знаний: как московские школы готовят к учебному году

© Фото : mos.ruРендер колледжа №23 на улице Молостовых в районе Ивановское
Рендер колледжа №23 на улице Молостовых в районе Ивановское - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : mos.ru
Рендер колледжа №23 на улице Молостовых в районе Ивановское
Читать ria.ru в
С наступлением сентября на смену сезону отпусков у взрослых и каникул у детей приходит период высокой деловой и учебной активности. Маленькие москвичи начинают ходить в школу, где будут проводить большое количество времени. А потому столичные власти заранее позаботились о том, чтобы процесс учебы был для школьников максимально комфортным. РИА Новости рассказывает, как благоустраивают школы Москвы.
Как определяется необходимость благоустройства пришкольных территорий?

Необходимость и очередность благоустройства пришкольных территорий определяет департамент образования и науки Москвы, согласовывая это с префектурами. Состояние объектов определяется осмотром специальной комиссии.

В 2023 году благоустроены территории около 167 образовательных учреждений: в Центральном округе – 38, Северном – 9, Северо-Восточном – 12, Восточном – 10, Юго-Восточном – 18, Южном – 41, Юго-Западном – 16, Западном – 9, Северо-Западном – 6, Зеленограде – 4, Троицком и Новомосковском – 4.

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Что входит в благоустройство территорий школ?

В первую очередь это обновление спортивных зон, а также устройство детских площадок и создание зон тихого отдыха с удобными скамейками. Если позволяет площадь территории образовательного учреждения или есть запрос педагогического коллектива, то могут обустроить площадки для изучения правил дорожного движения и школьного огорода.

Помимо этого, обновляется покрытия тротуаров и проезжей части, устанавливаются современные фонари, лавочки и урны, проводится дополнительное озеленение: высадка деревьев и кустарников, устройство газона и цветников. Если требуется, меняют ограждения.

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Существуют ли стандарты благоустройства пришкольных территорий?

Благоустройство территорий образовательных учреждений осуществляется в строгом соответствии с проектом. Все проекты в обязательном порядке проходят процедуру согласования и утверждения с органами исполнительной власти и ресурсоснабжающими организациями. Озеленение и освещение территорий, расположение детских и спортивных площадок соответствует нормативным актам, СНиПам, ГОСТам и СанПину.

При проектировании инфраструктуры школьной территории также учитываются пожелания педагогического состава образовательного учреждения и профиль школы, например, спортивная школа, школа с углубленным изучением биологии и так далее.

Благоустройство территории школы - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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19 марта, 17:30
Могут ли родители или школьники внести предложения по благоустройству?

Да. Пожелания и идеи школьников и их родителей учитываются при проектировании, если технически возможны и не нарушают нормы и правила безопасности. Как правило, директора образовательных учреждений получают обратную связь от учащихся и их родителей и передают пожелания проектировщикам, которые учитывают их при разработке проекта.

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В Москве стартовало благоустройство территорий образовательных учреждений
22 июня, 12:29
Какие самые крупные объекты обновлены?

Территория возле колледжа №23 в районе Ивановское на востоке столицы. Там появилась большая игровая зона, стадион с полем для игры в футбол, трибунами и беговой дорожкой. Поблизости обустроили памп-трек и площадку для стритбола и игры в бочче. А на северо-востоке привели в порядок семь больших школьных стадионов, в том числе на территории школы №956 в Южном Медведкове и школы №1412 в Бибиреве.

 
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