День знаний: как московские школы готовят к учебному году
Необходимость и очередность благоустройства пришкольных территорий определяет департамент образования и науки Москвы, согласовывая это с префектурами. Состояние объектов определяется осмотром специальной комиссии.
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В 2023 году благоустроены территории около 167 образовательных учреждений: в Центральном округе – 38, Северном – 9, Северо-Восточном – 12, Восточном – 10, Юго-Восточном – 18, Южном – 41, Юго-Западном – 16, Западном – 9, Северо-Западном – 6, Зеленограде – 4, Троицком и Новомосковском – 4.
В первую очередь это обновление спортивных зон, а также устройство детских площадок и создание зон тихого отдыха с удобными скамейками. Если позволяет площадь территории образовательного учреждения или есть запрос педагогического коллектива, то могут обустроить площадки для изучения правил дорожного движения и школьного огорода.
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Помимо этого, обновляется покрытия тротуаров и проезжей части, устанавливаются современные фонари, лавочки и урны, проводится дополнительное озеленение: высадка деревьев и кустарников, устройство газона и цветников. Если требуется, меняют ограждения.
Благоустройство территорий образовательных учреждений осуществляется в строгом соответствии с проектом. Все проекты в обязательном порядке проходят процедуру согласования и утверждения с органами исполнительной власти и ресурсоснабжающими организациями. Озеленение и освещение территорий, расположение детских и спортивных площадок соответствует нормативным актам, СНиПам, ГОСТам и СанПину.
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При проектировании инфраструктуры школьной территории также учитываются пожелания педагогического состава образовательного учреждения и профиль школы, например, спортивная школа, школа с углубленным изучением биологии и так далее.
Да. Пожелания и идеи школьников и их родителей учитываются при проектировании, если технически возможны и не нарушают нормы и правила безопасности. Как правило, директора образовательных учреждений получают обратную связь от учащихся и их родителей и передают пожелания проектировщикам, которые учитывают их при разработке проекта.
Территория возле колледжа №23 в районе Ивановское на востоке столицы. Там появилась большая игровая зона, стадион с полем для игры в футбол, трибунами и беговой дорожкой. Поблизости обустроили памп-трек и площадку для стритбола и игры в бочче. А на северо-востоке привели в порядок семь больших школьных стадионов, в том числе на территории школы №956 в Южном Медведкове и школы №1412 в Бибиреве.