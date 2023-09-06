День знаний: как московские школы готовят к учебному году

В первую очередь это обновление спортивных зон, а также устройство детских площадок и создание зон тихого отдыха с удобными скамейками. Если позволяет площадь территории образовательного учреждения или есть запрос педагогического коллектива, то могут обустроить площадки для изучения правил дорожного движения и школьного огорода.

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Помимо этого, обновляется покрытия тротуаров и проезжей части, устанавливаются современные фонари, лавочки и урны, проводится дополнительное озеленение: высадка деревьев и кустарников, устройство газона и цветников. Если требуется, меняют ограждения.