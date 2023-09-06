https://ria.ru/20230906/shag-1894524299.html

"До Польши". В США предупредили Украину о следующем шаге Путина

"До Польши". В США предупредили Украину о следующем шаге Путина - РИА Новости, 06.09.2023

"До Польши". В США предупредили Украину о следующем шаге Путина

Президент России Владимир Путин планирует довести свои войска на Украине до границ Польши, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:20

2023-09-06T14:20

2023-09-06T14:20

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россия

польша

владимир путин

пентагон

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует довести свои войска на Украине до границ Польши, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Другой путь, конечно, это то, что готов сделать Путин и что могут сделать россияне, - это дойти до польской границы", — указал эксперт.Специалист утверждает, что Запад совершил грубейшую ошибку, желая избавиться от Путина и пытаясь расчленить Россию путем создания вооруженного конфликта, и времени на его прекращение остается все меньше, поскольку если Киев и европейские страны не попытаются договориться о его прекращении, то российское руководство будет вынуждено довести свои войска на Украине вплоть до польских границ.По его словам, Путин готовил свои силы к выполнению этой задачи, и российские войска могут это сделать."Все, против чего мы вели эту войну, воплотилось в жизнь. Мы создали то, чего, как мы говорили, хотели избежать", — подытожил Макгрегор.Ранее бывший советник главы Пентагона заявлял, что Российские военные при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230906/signal-1894474856.html

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в мире, украина, россия, польша, владимир путин, пентагон