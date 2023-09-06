https://ria.ru/20230906/sezd-1894494584.html

Воробьев: цель IV Съезда подмосковных педиатров — внедрение новых методик

Воробьев: цель IV Съезда подмосковных педиатров — внедрение новых методик - РИА Новости, 06.09.2023

Воробьев: цель IV Съезда подмосковных педиатров — внедрение новых методик

Главная цель профессионального общения на IV Съезде детских врачей Подмосковья - это обмен знаниями, поиск и внедрение новых методик эффективного лечения детей, РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:51

2023-09-06T12:51

2023-09-06T12:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Главная цель профессионального общения на IV Съезде детских врачей Подмосковья - это обмен знаниями, поиск и внедрение новых методик эффективного лечения детей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Главная цель нашего общения - искать и внедрять новое. Знает ли большой начальник все новые методики? Не знает. Все новые методики знают разные люди, которые находятся на земле, в реанимации, там, где оказывают помощь. Вот для чего мы приглашаем всех. Мы предполагаем и очень надеемся, что это не пустая трата времени, что каждый из нас знакомится, обеспечивает новые связи, новые знания и их использует", - сказал Воробьев в ходе своего выступления на Съезде. По данным министерства здравоохранения Московской области, IV Съезд детских врачей продлится четыре дня, в нем примут участие более 7 тысяч детских врачей из 76 регионов РФ и 25 зарубежных стран. Для участников Съезда состоятся тренинги и мастер-классы по оказанию первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-легочной реанимации, также пройдет знакомство с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта. "Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты в области детской медицины - более 200 экспертов из России и зарубежных стран, в том числе Аргентины, Италии, Франции, Турции, Испании и других", - добавили в пресс-службе минздрава Подмосковья.

https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891473406.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев