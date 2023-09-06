https://ria.ru/20230906/sezd-1894494584.html
Воробьев: цель IV Съезда подмосковных педиатров — внедрение новых методик
Воробьев: цель IV Съезда подмосковных педиатров — внедрение новых методик - РИА Новости, 06.09.2023
Воробьев: цель IV Съезда подмосковных педиатров — внедрение новых методик
Главная цель профессионального общения на IV Съезде детских врачей Подмосковья - это обмен знаниями, поиск и внедрение новых методик эффективного лечения детей, РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:51
2023-09-06T12:51
2023-09-06T12:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Главная цель профессионального общения на IV Съезде детских врачей Подмосковья - это обмен знаниями, поиск и внедрение новых методик эффективного лечения детей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Главная цель нашего общения - искать и внедрять новое. Знает ли большой начальник все новые методики? Не знает. Все новые методики знают разные люди, которые находятся на земле, в реанимации, там, где оказывают помощь. Вот для чего мы приглашаем всех. Мы предполагаем и очень надеемся, что это не пустая трата времени, что каждый из нас знакомится, обеспечивает новые связи, новые знания и их использует", - сказал Воробьев в ходе своего выступления на Съезде. По данным министерства здравоохранения Московской области, IV Съезд детских врачей продлится четыре дня, в нем примут участие более 7 тысяч детских врачей из 76 регионов РФ и 25 зарубежных стран. Для участников Съезда состоятся тренинги и мастер-классы по оказанию первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-легочной реанимации, также пройдет знакомство с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта. "Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты в области детской медицины - более 200 экспертов из России и зарубежных стран, в том числе Аргентины, Италии, Франции, Турции, Испании и других", - добавили в пресс-службе минздрава Подмосковья.
https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891473406.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев