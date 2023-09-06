https://ria.ru/20230906/sblizhenie-1894433159.html

Действия США привели к сближению России и КНДР, пишут СМИ

Действия США привели к сближению России и КНДР, пишут СМИ - РИА Новости, 06.09.2023

Действия США привели к сближению России и КНДР, пишут СМИ

США и их союзники опасаются, что Россия и Северная Корея могут еще больше укрепить сотрудничество в сфере военной безопасности, хотя Вашингтон сам этому... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T05:47

2023-09-06T05:47

2023-09-06T05:54

в мире

сша

южная корея

россия

кндр (северная корея)

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ПЕКИН, 6 сен – РИА Новости. США и их союзники опасаются, что Россия и Северная Корея могут еще больше укрепить сотрудничество в сфере военной безопасности, хотя Вашингтон сам этому поспособствовал, проводя регулярные военные учения с Сеулом, пишет китайское государственное издание Global Times. Ранее американская газета New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения военного сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о якобы скорой встрече Путина с лидером КНДР в рамках Восточного экономического форума, на соответствующий вопрос журналиста он ответил, что "у нас нечего сказать вам по этой теме". Младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, комментируя публикацию New York Times, заявил, что в 2019 году у России были относительно гармоничные отношения с Японией, Южной Кореей, Европой и США, и тогда визит Ким Чен Ына в Россию продемонстрировал новый виток регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Однако к 2023 году ситуация в Северо-Восточной Азии претерпела фундаментальные изменения, отношения России с Японией и Южной Кореей ухудшились, а блоковая политика усилилась. "В этом контексте Россия и Северная Корея укрепили сотрудничество в области безопасности, чтобы совместно противостоять внешним угрозам, что вызывает обеспокоенность американских СМИ и политиков", - сказал Цуй Хэн Global Times. По мнению опрошенных газетой экспертов, США и их союзники могут опасаться, что в ходе визита Ким Чен Ына Россия и Северная Корея могут еще больше укрепить сотрудничество в сфере военной безопасности, "учитывая усиливающуюся тенденцию блоковой политики в Северо-Восточной Азии, сотрудничество России и Северной Кореи выгодно обеим странам". В свою очередь профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун полагает, что "США глубоко обеспокоены тем, что Россия укрепляет свои позиции на Украине из-за внешней военной помощи, по логике США, это может сорвать их цель по использованию украинского кризиса для сдерживания России". "Укрепление сотрудничества между Северной Кореей и Россией вызвано США, поскольку частые военные учения между Южной Кореей и США привели к появлению новых разногласий в Северо-Восточной Азии", - подчеркнул Ли Хайдун. КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема якобы поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20230905/postavki-1894409873.html

https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894138814.html

https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894274188.html

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россия

кндр (северная корея)

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в мире, сша, южная корея, россия, кндр (северная корея)