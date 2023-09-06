https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894508021.html

Опрос: треть россиян отметили позитивное влияние санкций на экономику

Опрос: треть россиян отметили позитивное влияние санкций на экономику - РИА Новости, 06.09.2023

Опрос: треть россиян отметили позитивное влияние санкций на экономику

Треть опрошенных россиян (31,9%) считают, что западные санкции оказали позитивное влияние на российскую экономику, а 24,6% респондентов выразили противоположное РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:29

2023-09-06T13:29

2023-09-06T13:29

экономика

россия

владивосток

вциом

фонд "росконгресс"

деловая россия

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Треть опрошенных россиян (31,9%) считают, что западные санкции оказали позитивное влияние на российскую экономику, а 24,6% респондентов выразили противоположное мнение, 39,1% считают, что российской власти следует активнее применять свои санкции против западных стран и компаний, говорится в экспертном докладе ВЦИОМ о суверенитете России в преддверии ВЭФ-2023. "Согласно опросу, 37,7% респондентов считают, что санкции оказали, как позитивное, так и негативное влияние на российскую экономику. Чуть меньше, 31,9% считают, что санкции оказали скорее позитивное влияние", - отмечается в экспертном докладе ВЦИОМ о суверенитете России в преддверии ВЭФ-2023. Негативное влияние санкций на российскую экономику отметили 24,6% респондентов. В докладе со ссылкой на экспертов говорится, что режим санкций стал объективной реальностью, с которой необходимо смириться и учиться в ней жить. Но отмечается и положительный эффект санкций - уход конкурентов стимулирует рост и развитие российских компаний. Более трети респондентов - 37,7% считают, что властям не следует стремиться к отмене санкций, даже если придется пойти на некоторые уступки, а 30,4% считает, что скорее следует пойти на уступки ради снятия санкций, 39,1% считает, что российской власти следует активнее применять свои санкции против западных стран и компаний, - 37,7% считают, что не следует. Более половины респондентов (71%) уверены, что импортозамещение позитивно отразилось на состоянии экономики РФ и всего 5,8% воспринимают ее воздействие отрицательно. "При этом, 59,4% респондентов считают, что импортозамещение позитивно повлияло на жизнь россиян. Среди экспертов также позитивное отношение к импортозамещению, однако есть и претензии, связанные с тем, что пока успехами в этой политике могут похвастаться только ограниченное количество отраслей, в первую очередь – сельское хозяйство и ВПК (военно-промышленный комплекс)", - говорится в докладе. На вопрос о том, какие три отрасли необходимо развивать в первую очередь в рамках политики импортозамещения, россияне отмечали чаще всего IT и информационные технологии – так ответило 59,4% респондентов. Еще 53,6% считают, что нужно развивать электронную промышленность и 39,1 – фармацевтическую отрасль. Исследование проведено ВЦИОМ совместно с Фондом Росконгресс при содействии общественной организации "Деловая Россия". Доклад подготовлен на базе количественного онлайн-исследования пользователей Единого личного кабинета Фонда Росконгресс, принявших участие в Петербургском международном экономическом форуме 2023, а также и экспертных интервью представителей бизнес-среды, деловых ассоциаций, научного сообщества, органов исполнительной и законодательной власти РФ. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума. -0-

https://ria.ru/20230904/opros-1894110067.html

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экономика, россия, владивосток, вциом, фонд "росконгресс", деловая россия