https://ria.ru/20230906/reorganizatsiya-1894385497.html

Ефимов: участок на Дербеневской улице Москвы реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок на Дербеневской улице Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 06.09.2023

Ефимов: участок на Дербеневской улице Москвы реорганизуют по программе КРТ

На портале столичной мэрии опубликован документ, согласно которому состоится реорганизация неэффективно используемого участка земли на территории Даниловского... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:10

2023-09-06T09:10

2023-09-06T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. На портале столичной мэрии опубликован документ, согласно которому состоится реорганизация неэффективно используемого участка земли на территории Даниловского района города, мероприятия пройдут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках редевелопмента территории площадью 9,37 га на Дербеневской улице предусмотрено возведение около 260 тыс. кв. м различной недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 57 млрд руб., ежегодный бюджетный эффект превысит 1,1 млрд руб. В результате реорганизации площадки будет создано более 2,3 тыс. новых рабочих мест", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Данный участок располагается недалеко от Павелецкого вокзала и одноименной станции столичного метро. Комплексным развитием территории смогут заняться правообладатели, городской оператор или инвестор. Последнего могут определить по результатам торгов.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на данной территории запланировано строительство более 160 тыс. "квадратов" жилья. Здесь же должно появиться более 90 тыс. "квадратов" общественно-деловых и соцобъектов. Также на участке после КРТ появится детсад для 350 ребят, школа для 700 учеников и инновационный ИТ-комплекс непрерывного образования более чем на 1,7 тыс. мест. Он добавил, что также будет построена гастиница, где будет размещено около 1 тыс. номеров с ФОКом, отделения банков, кафе и даже магазинов.В материале напоминается, что по программе комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков земли проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что новый транспортно-логистический центр появится в районе промзоны "Южный порт" в Печатниках. Реорганизация будет произведена в рамках программы комплексного развития территорий.

https://ria.ru/20230830/investitsii-1892926220.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва