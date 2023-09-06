https://ria.ru/20230906/pyatietazhka-1894510796.html

В Новосибирске снесли пятиэтажку, поврежденную при взрыве газа

В Новосибирске снесли пятиэтажку, поврежденную при взрыве газа - РИА Новости, 06.09.2023

В Новосибирске снесли пятиэтажку, поврежденную при взрыве газа

Строители полностью демонтировали частично обрушившийся после взрыва газа пятиэтажный дом в Новосибирске, решение по использованию площадки пока не принято,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:35

2023-09-06T13:35

2023-09-06T13:36

происшествия

новосибирск

новосибирская область

омская область

анатолий локоть

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НОВОСИБИРСК, 6 сен - РИА Новости. Строители полностью демонтировали частично обрушившийся после взрыва газа пятиэтажный дом в Новосибирске, решение по использованию площадки пока не принято, сообщил журналистам в среду мэр Анатолий Локоть. Утром 9 февраля в Новосибирске на улице Линейная, 39 после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. При обрушении дома погибли 14 человек, еще одна женщина скончалась через две недели от осложнений во время реабилитации. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу, его демонтаж начался 16 июня. "Сама процедура сноса была очень серьезной операцией. Была разработана специальная проектно-сметная документация. Была непростая задача, так как рядом находится здание, где предоставляются медицинские услуги - частная клиника, важный социальный объект. Важно было не нанести вред соседним зданиям. Эти работы закончены. Снос завершен, весь мусор вывезен с этой площадки", - рассказал Локоть. Он пояснил, что решение по использованию этой площадки пока не принято. "Не собираемся с этим торопиться. Здесь произошла трагедия. Требуется время, чтобы все устоялось, а потом принять решение, которое будет устраивать новосибирцев. Одним словом, мы не торопимся с реализацией каких-то проектов на данной земле. Она пока зарезервирована", - сказал градоначальник. Как сообщалось, власти Новосибирской области после взрыва газа в пятиэтажке запланировали перевод со сжиженного на природный газ 86 многоквартирных домов в областном центре. По делу о гибели людей при взрыве обвиняемыми проходят двое жителей Омской области, производившие обслуживание газовых плит в доме.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889688425.html

новосибирск

новосибирская область

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, новосибирская область, омская область, анатолий локоть