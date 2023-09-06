https://ria.ru/20230906/promyshlenniki-1894624000.html
Промышленникам Кубани на компенсацию затрат выделят 42,2 миллиона рублей
Промышленникам Кубани на компенсацию затрат выделят 42,2 миллиона рублей - РИА Новости, 06.09.2023
Промышленникам Кубани на компенсацию затрат выделят 42,2 миллиона рублей
Промышленным предприятиям Краснодарского края направят из федерального и краевого бюджета 42,2 миллиона рублей, за счет этих средств производители смогут... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:56
2023-09-06T19:56
2023-09-06T19:56
краснодарский край
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Промышленным предприятиям Краснодарского края направят из федерального и краевого бюджета 42,2 миллиона рублей, за счет этих средств производители смогут компенсировать затраты на первый взнос при покупке оборудования в лизинг, сообщил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. "При софинансировании федерального бюджета реализуем такую меру поддержки, как компенсация до 80 процентов затрат предприятий на первый взнос при покупке оборудования в лизинг. Максимально возмещаем до 20 миллионов рублей. В следующем году на эту меру поддержки в общей сложности направим 42,2 миллиона рублей. Из них 31,3 миллиона – средства федерального бюджета, 10,9 миллиона рублей – краевого", – передает пресс-служба краевой администрации слова Хмелько. Он добавил, что благодаря этой поддержке с прошлого года уже 30 предприятий края модернизировали оборудование. А расширение производств позволило создать порядка 100 новых высокопроизводительных рабочих мест. Отмечается, что в рамках Единой региональной субсидии правительство РФ профинансирует 73 региона на 3,3 миллиарда рублей в будущем году. Финансовую поддержку получит рекордное число регионов за все время действия этой субсидии. В том числе впервые предоставят средства федерального бюджета Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.
https://ria.ru/20230905/kuban-1894411616.html
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экономика, краснодарский край, луганская народная республика, россия
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Луганская Народная Республика, Россия
Промышленникам Кубани на компенсацию затрат выделят 42,2 миллиона рублей
Промышленникам Кубани на компенсацию затрат выделят 42,2 миллиона рублей