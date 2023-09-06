https://ria.ru/20230906/promyshlenniki-1894624000.html

Промышленникам Кубани на компенсацию затрат выделят 42,2 миллиона рублей

Промышленникам Кубани на компенсацию затрат выделят 42,2 миллиона рублей - РИА Новости, 06.09.2023

Промышленникам Кубани на компенсацию затрат выделят 42,2 миллиона рублей

Промышленным предприятиям Краснодарского края направят из федерального и краевого бюджета 42,2 миллиона рублей, за счет этих средств производители смогут... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:56

2023-09-06T19:56

2023-09-06T19:56

краснодарский край

экономика

краснодарский край

луганская народная республика

россия

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КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Промышленным предприятиям Краснодарского края направят из федерального и краевого бюджета 42,2 миллиона рублей, за счет этих средств производители смогут компенсировать затраты на первый взнос при покупке оборудования в лизинг, сообщил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. "При софинансировании федерального бюджета реализуем такую меру поддержки, как компенсация до 80 процентов затрат предприятий на первый взнос при покупке оборудования в лизинг. Максимально возмещаем до 20 миллионов рублей. В следующем году на эту меру поддержки в общей сложности направим 42,2 миллиона рублей. Из них 31,3 миллиона – средства федерального бюджета, 10,9 миллиона рублей – краевого", – передает пресс-служба краевой администрации слова Хмелько. Он добавил, что благодаря этой поддержке с прошлого года уже 30 предприятий края модернизировали оборудование. А расширение производств позволило создать порядка 100 новых высокопроизводительных рабочих мест. Отмечается, что в рамках Единой региональной субсидии правительство РФ профинансирует 73 региона на 3,3 миллиарда рублей в будущем году. Финансовую поддержку получит рекордное число регионов за все время действия этой субсидии. В том числе впервые предоставят средства федерального бюджета Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

https://ria.ru/20230905/kuban-1894411616.html

https://ria.ru/20230831/schitovidka-1893394106.html

краснодарский край

луганская народная республика

россия

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экономика, краснодарский край, луганская народная республика, россия