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В США обвинили крупнейшего производителя чипов из Китая в обходе санкций

В США обвинили крупнейшего производителя чипов из Китая в обходе санкций - РИА Новости, 06.09.2023

В США обвинили крупнейшего производителя чипов из Китая в обходе санкций

Глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол обвинил крупнейшую в Китае фирму по производству чипов в поставке радиоэлектронных компонентов... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:47

2023-09-06T17:47

2023-09-06T17:47

технологии

сша

майкл маккол

huawei technologies

китай

америка

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол обвинил крупнейшую в Китае фирму по производству чипов в поставке радиоэлектронных компонентов "подсанкционной" в Америке Huawei, пишет агентство Блумберг. По словам Маккола, чьи слова приводит агентство, действия компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). "требуют расследования": фирма, похоже, в обход санкций США поставляла различные компоненты для Huawei. "Это точно выглядит так, будто это нарушило санкции... SMIC продолжает попытки заполучить нашу интеллектуальную собственность", - сообщает Блумберг. Отмечается, что Huawei в новом телефоне использует специальный процессор, созданный SMIC. При этом по действующим правилам любая компания, намеревающаяся поставить Huawei какую-либо американскую технологию, должна получить одобрение Вашингтона. "Неясно, есть ли у SMIC американская лицензия на поставки для Huawei", - добавляет агентство. Ограничения в отношении Huawei, одного из пионеров развертывания сетей мобильной связи 5G, начались в президентство бывшего президента США Дональда Трампа, когда поставки стали возможны только с разрешения правительства. Агентство Блумберг также передавало, что ряд чиновников в администрации Джо Байдена выступают за запрет всех продаж китайской компании, которая подозревается в связях с правительством и военными Китая.

https://ria.ru/20230821/sanktsii-1891347234.html

https://ria.ru/20230821/sanktsii-1891347234.html

сша

китай

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, майкл маккол, huawei technologies, китай, америка, дональд трамп, джо байден