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В США обвинили крупнейшего производителя чипов из Китая в обходе санкций - РИА Новости, 06.09.2023
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17:47 06.09.2023
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В США обвинили крупнейшего производителя чипов из Китая в обходе санкций
В США обвинили крупнейшего производителя чипов из Китая в обходе санкций - РИА Новости, 06.09.2023
В США обвинили крупнейшего производителя чипов из Китая в обходе санкций
Глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол обвинил крупнейшую в Китае фирму по производству чипов в поставке радиоэлектронных компонентов... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:47
2023-09-06T17:47
технологии
сша
майкл маккол
huawei technologies
китай
америка
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол обвинил крупнейшую в Китае фирму по производству чипов в поставке радиоэлектронных компонентов "подсанкционной" в Америке Huawei, пишет агентство Блумберг. По словам Маккола, чьи слова приводит агентство, действия компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). "требуют расследования": фирма, похоже, в обход санкций США поставляла различные компоненты для Huawei. "Это точно выглядит так, будто это нарушило санкции... SMIC продолжает попытки заполучить нашу интеллектуальную собственность", - сообщает Блумберг. Отмечается, что Huawei в новом телефоне использует специальный процессор, созданный SMIC. При этом по действующим правилам любая компания, намеревающаяся поставить Huawei какую-либо американскую технологию, должна получить одобрение Вашингтона. "Неясно, есть ли у SMIC американская лицензия на поставки для Huawei", - добавляет агентство. Ограничения в отношении Huawei, одного из пионеров развертывания сетей мобильной связи 5G, начались в президентство бывшего президента США Дональда Трампа, когда поставки стали возможны только с разрешения правительства. Агентство Блумберг также передавало, что ряд чиновников в администрации Джо Байдена выступают за запрет всех продаж китайской компании, которая подозревается в связях с правительством и военными Китая.
https://ria.ru/20230821/sanktsii-1891347234.html
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сша
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технологии, сша, майкл маккол, huawei technologies, китай, америка, дональд трамп, джо байден
Технологии, США, Майкл Маккол, Huawei Technologies, Китай, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден
В США обвинили крупнейшего производителя чипов из Китая в обходе санкций

Блумберг: в США обвинили крупного производителя чипов из Китая в обходе санкций

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол обвинил крупнейшую в Китае фирму по производству чипов в поставке радиоэлектронных компонентов "подсанкционной" в Америке Huawei, пишет агентство Блумберг.
По словам Маккола, чьи слова приводит агентство, действия компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). "требуют расследования": фирма, похоже, в обход санкций США поставляла различные компоненты для Huawei.
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«
"Это точно выглядит так, будто это нарушило санкции... SMIC продолжает попытки заполучить нашу интеллектуальную собственность", - сообщает Блумберг.
Отмечается, что Huawei в новом телефоне использует специальный процессор, созданный SMIC. При этом по действующим правилам любая компания, намеревающаяся поставить Huawei какую-либо американскую технологию, должна получить одобрение Вашингтона.
«
"Неясно, есть ли у SMIC американская лицензия на поставки для Huawei", - добавляет агентство.
Ограничения в отношении Huawei, одного из пионеров развертывания сетей мобильной связи 5G, начались в президентство бывшего президента США Дональда Трампа, когда поставки стали возможны только с разрешения правительства. Агентство Блумберг также передавало, что ряд чиновников в администрации Джо Байдена выступают за запрет всех продаж китайской компании, которая подозревается в связях с правительством и военными Китая.
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ТехнологииСШАМайкл МакколHuawei TechnologiesКитайАмерикаДональд ТрампДжо Байден
 
 
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