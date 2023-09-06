https://ria.ru/20230906/proforientatsiya-1894513569.html

Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле

Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле - РИА Новости, 06.09.2023

Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле

Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле в среду, в очной программе примут участие более 500 школьников из 89 регионов, 2000... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:48

2023-09-06T13:48

2023-09-06T13:48

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле в среду, в очной программе примут участие более 500 школьников из 89 регионов, 2000 педагогов и наставников поучаствуют дистанционно, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии открытия участников приветствовал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он отметил, что онлайн за событиями форума следят все регионы России. "Каждый должен найти свою дорогу, свой путь... найти себя в жизни. И форум именно этому и посвящен. Он посвящен новым проектам, новым идеям, чтобы эти идеи находили свое реальное, практическое воплощение. Более 50 компаний участвуют в форуме. Это те компании, которые ищут талантливую молодежь. И могу сказать, что в Ярославской области вы можете найти себе и интересные проекты, и интересную работу, причем в совершенно разных направлениях. Построить карьеру, реализовать проекты", - сказал губернатор. Мысль о важности профориентации высказал и директор департамента государственной политики в сфере среднего образования и профессионального обучения министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин. "Один из ключевых элементов системы образования - это профориентация. Важно не только найти дело по душе, определить свои интересы и способности, но и выбрать действительно востребованную специальность", - сказал Неумывакин в видеоприветствии. По данным организаторов, форум станет площадкой для школьников, которые уже реализуют собственные проекты. Участники "Проектории" в этом году презентуют свои инициативы в 12 направлениях: "Наука и технологии", "Предпринимательство", "Журналистика и медиа", "Историческая память", "Искусство и творчество", "Путешествия и туризм", "Экология", "Здоровый образ жизни", "Образовательные технологии", "Урбанистика, "Волонтерство", "Гражданская ответственность". Лучшие из них попадут в проектный портфель Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и будут реализованы в 2024 году. Стартует форум с панельной дискуссии "Россия – мои горизонты". Руководители министерств и федеральных агентств, представители общественных организаций и бизнеса обсудят вектор развития молодежной политики и профориентационной работы на 2023-2024 год. Форум проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Ежегодно на форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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