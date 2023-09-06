https://ria.ru/20230906/privivka-1894550168.html

В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа

В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа - РИА Новости, 06.09.2023

В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа

Свыше 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, среди них более 50 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:31

2023-09-06T15:31

2023-09-06T16:48

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

новости подмосковья

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Свыше 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, среди них более 50 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В настоящий момент она является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Прививку сделали уже более 230 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует министерство здравоохранения Московской области. По данным ведомства, сделать прививку в Подмосковье можно также в мобильных комплексах, для этого необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

https://ria.ru/20230510/privivka-1867936314.html

https://ria.ru/20230610/saldo-1877374698.html

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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова