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В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа - РИА Новости, 06.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:31 06.09.2023 (обновлено: 16:48 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/privivka-1894550168.html
В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа
В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа - РИА Новости, 06.09.2023
В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа
Свыше 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, среди них более 50 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:31
2023-09-06T16:48
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Свыше 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, среди них более 50 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В настоящий момент она является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Прививку сделали уже более 230 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует министерство здравоохранения Московской области. По данным ведомства, сделать прививку в Подмосковье можно также в мобильных комплексах, для этого необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова
Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Новости Подмосковья
В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа

Стригункова: в Подмосковье сделали более 230 тысяч прививок от гриппа

© iStock.com / suravikinПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© iStock.com / suravikin
Прививка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Свыше 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, среди них более 50 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В настоящий момент она является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Прививку сделали уже более 230 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует министерство здравоохранения Московской области.
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По данным ведомства, сделать прививку в Подмосковье можно также в мобильных комплексах, для этого необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
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