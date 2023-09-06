https://ria.ru/20230906/privivka-1894550168.html
В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа
В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа - РИА Новости, 06.09.2023
В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа
Свыше 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, среди них более 50 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:31
2023-09-06T15:31
2023-09-06T16:48
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Свыше 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, среди них более 50 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В настоящий момент она является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Прививку сделали уже более 230 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует министерство здравоохранения Московской области. По данным ведомства, сделать прививку в Подмосковье можно также в мобильных комплексах, для этого необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
https://ria.ru/20230510/privivka-1867936314.html
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова
Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Новости Подмосковья
В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа
Стригункова: в Подмосковье сделали более 230 тысяч прививок от гриппа
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Свыше 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, среди них более 50 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В настоящий момент она является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Прививку сделали уже более 230 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует министерство здравоохранения Московской области.
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По данным ведомства, сделать прививку в Подмосковье можно также в мобильных комплексах, для этого необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
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