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При пожаре в самарской больнице погиб человек - РИА Новости, 06.09.2023
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19:50 06.09.2023 (обновлено: 20:09 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/pozhar-1894623276.html
При пожаре в самарской больнице погиб человек
При пожаре в самарской больнице погиб человек - РИА Новости, 06.09.2023
При пожаре в самарской больнице погиб человек
Один человек погиб при пожаре в самарской больнице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:50
2023-09-06T20:09
происшествия
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САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в самарской больнице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. "Погиб один человек, пострадавших нет, проводится эвакуация", - говорится в сообщении. В региональном главке МЧС уточнили, что 6 сентября в 19.16 (18.16 мск) в Центр управления кризисных ситуаций главного управления МЧС по области поступило сообщение о пожаре в здании Самарской городской больницы №4 на улице Мичурина, 125. Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова. По информации ведомства, спасатели на месте пожара установили, что на третьем этаже в палате горит матрас и мебель. В 19.33 (18.33 мск) пожар был локализован. По словам источника в правоохранительных органах, погибший мужчина 1942 года рождения в больнице лечился от пневмонии с 3 сентября, есть предположение, что он умер до начала пожара. Прокуратура в своем телеграм-канале отмечает, что по факту пожара в больнице организована проверка. На месте происшествия действия правоохранительных органов и спасательных служб координирует заместитель прокурора города Евгений Московцев. "Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации помещений больницы. По итогам проверки будут приняты прокурорского реагирования", - сказал Московцев на видео, опубликованном в телеграм-канале надзорного ведомства.В главке МЧС уточнили, что всего для тушения пожара привлекались 79 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС 62 человека и 16 единиц техники. Из здания больницы были эвакуированы 150 человек. Причины пожара устанавливаются.
https://ria.ru/20230706/ekb-1882504102.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самара
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Самара
При пожаре в самарской больнице погиб человек

При пожаре в самарской больнице погиб мужчина, который лечился от пневмонии

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в самарской больнице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
«
"Погиб один человек, пострадавших нет, проводится эвакуация", - говорится в сообщении.
В региональном главке МЧС уточнили, что 6 сентября в 19.16 (18.16 мск) в Центр управления кризисных ситуаций главного управления МЧС по области поступило сообщение о пожаре в здании Самарской городской больницы №4 на улице Мичурина, 125. Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова.
По информации ведомства, спасатели на месте пожара установили, что на третьем этаже в палате горит матрас и мебель. В 19.33 (18.33 мск) пожар был локализован.
По словам источника в правоохранительных органах, погибший мужчина 1942 года рождения в больнице лечился от пневмонии с 3 сентября, есть предположение, что он умер до начала пожара.
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Прокуратура в своем телеграм-канале отмечает, что по факту пожара в больнице организована проверка. На месте происшествия действия правоохранительных органов и спасательных служб координирует заместитель прокурора города Евгений Московцев. "Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации помещений больницы. По итогам проверки будут приняты прокурорского реагирования", - сказал Московцев на видео, опубликованном в телеграм-канале надзорного ведомства.
В главке МЧС уточнили, что всего для тушения пожара привлекались 79 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС 62 человека и 16 единиц техники. Из здания больницы были эвакуированы 150 человек. Причины пожара устанавливаются.
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