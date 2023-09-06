https://ria.ru/20230906/pozhar-1894623276.html

При пожаре в самарской больнице погиб человек

При пожаре в самарской больнице погиб человек - РИА Новости, 06.09.2023

При пожаре в самарской больнице погиб человек

Один человек погиб при пожаре в самарской больнице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:50

2023-09-06T19:50

2023-09-06T20:09

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

самара

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САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в самарской больнице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. "Погиб один человек, пострадавших нет, проводится эвакуация", - говорится в сообщении. В региональном главке МЧС уточнили, что 6 сентября в 19.16 (18.16 мск) в Центр управления кризисных ситуаций главного управления МЧС по области поступило сообщение о пожаре в здании Самарской городской больницы №4 на улице Мичурина, 125. Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова. По информации ведомства, спасатели на месте пожара установили, что на третьем этаже в палате горит матрас и мебель. В 19.33 (18.33 мск) пожар был локализован. По словам источника в правоохранительных органах, погибший мужчина 1942 года рождения в больнице лечился от пневмонии с 3 сентября, есть предположение, что он умер до начала пожара. Прокуратура в своем телеграм-канале отмечает, что по факту пожара в больнице организована проверка. На месте происшествия действия правоохранительных органов и спасательных служб координирует заместитель прокурора города Евгений Московцев. "Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации помещений больницы. По итогам проверки будут приняты прокурорского реагирования", - сказал Московцев на видео, опубликованном в телеграм-канале надзорного ведомства.В главке МЧС уточнили, что всего для тушения пожара привлекались 79 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС 62 человека и 16 единиц техники. Из здания больницы были эвакуированы 150 человек. Причины пожара устанавливаются.

https://ria.ru/20230706/ekb-1882504102.html

https://ria.ru/20230906/pozhar-1894545285.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самара