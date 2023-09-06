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В Новосибирске потушили крупный пожар в пятиэтажке - РИА Новости, 06.09.2023
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15:19 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/pozhar-1894546663.html
В Новосибирске потушили крупный пожар в пятиэтажке
В Новосибирске потушили крупный пожар в пятиэтажке - РИА Новости, 06.09.2023
В Новосибирске потушили крупный пожар в пятиэтажке
Крупный пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Новосибирске потушили на общей площади в 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:19
2023-09-06T15:19
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 6 сен - РИА Новости. Крупный пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Новосибирске потушили на общей площади в 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось об эвакуации 30 человек из-за крупного пожара площадью в 500 квадратных метров на крыше пятиэтажки Новосибирска. "В 18.47 (14.47 мск) пожарные объявили о ликвидации открытого горения в пятиэтажке на Втором переулке Краснодонском в Новосибирске. На происшествие от МЧС России реагировали 45 человек и 14 единиц техники, в том числе высотной", - говорится в сообщении. Газодымозащитники провели поквартирную разведку, эвакуировали из дома 30 человек. Пострадавших нет. "Произошло частичное обрушение кровли. На локализацию огня потребовалось чуть больше часа. Еще через 26 минут открытое горение было ликвидировано. Для мониторинга оперативной обстановки на месте пожара задействовали беспилотные авиационные системы", - сообщили в ГУМЧС. По предварительным данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров, добавили в ведомстве.
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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске потушили крупный пожар в пятиэтажке

В Новосибирске потушили крупный пожар в пятиэтажке на площади 600 квадратов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 сен - РИА Новости. Крупный пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Новосибирске потушили на общей площади в 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось об эвакуации 30 человек из-за крупного пожара площадью в 500 квадратных метров на крыше пятиэтажки Новосибирска.
«
"В 18.47 (14.47 мск) пожарные объявили о ликвидации открытого горения в пятиэтажке на Втором переулке Краснодонском в Новосибирске. На происшествие от МЧС России реагировали 45 человек и 14 единиц техники, в том числе высотной", - говорится в сообщении.
Газодымозащитники провели поквартирную разведку, эвакуировали из дома 30 человек. Пострадавших нет.
"Произошло частичное обрушение кровли. На локализацию огня потребовалось чуть больше часа. Еще через 26 минут открытое горение было ликвидировано. Для мониторинга оперативной обстановки на месте пожара задействовали беспилотные авиационные системы", - сообщили в ГУМЧС.
По предварительным данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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