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В Новосибирске загорелась крыша пятиэтажки - РИА Новости, 06.09.2023
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15:16 06.09.2023
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В Новосибирске загорелась крыша пятиэтажки
В Новосибирске загорелась крыша пятиэтажки - РИА Новости, 06.09.2023
В Новосибирске загорелась крыша пятиэтажки
Крыша пятиэтажного дома загорелась в Новосибирске на площади около 500 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, эвакуированы 30 человек, сообщает... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:16
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новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Крыша пятиэтажного дома загорелась в Новосибирске на площади около 500 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, эвакуированы 30 человек, сообщает ГУМЧС по региону. "Пожарные в Новосибирске ликвидируют крупное возгорание в Калининском районе. В 17.11 (13.11 мск) на номер 101 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице 2-й переулок Краснодонский… С кровли жилого дома шел густой черный дым", - говорится в сообщении. Предварительная площадь горения составляет 500 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 30 человек. По оперативной информации, пострадавших нет. На месте работает усиленная группировка спасателей в составе 36 человек и 11 единиц техники. На месте развернут штаб пожаротушения.
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новосибирск, россия
Новосибирск, Россия
В Новосибирске загорелась крыша пятиэтажки

В Новосибирске загорелась крыша жилого дома на площади 500 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской областиЛиквидация пожара на крыше пятиэтажного жилого дома в Новосибирске
Ликвидация пожара на крыше пятиэтажного жилого дома в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской области
Ликвидация пожара на крыше пятиэтажного жилого дома в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Крыша пятиэтажного дома загорелась в Новосибирске на площади около 500 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, эвакуированы 30 человек, сообщает ГУМЧС по региону.
"Пожарные в Новосибирске ликвидируют крупное возгорание в Калининском районе. В 17.11 (13.11 мск) на номер 101 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице 2-й переулок Краснодонский… С кровли жилого дома шел густой черный дым", - говорится в сообщении.
Предварительная площадь горения составляет 500 квадратных метров.
Пожарные эвакуировали 30 человек. По оперативной информации, пострадавших нет. На месте работает усиленная группировка спасателей в составе 36 человек и 11 единиц техники. На месте развернут штаб пожаротушения.
 
НовосибирскРоссия
 
 
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