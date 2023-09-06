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В Новосибирске загорелась крыша пятиэтажки

В Новосибирске загорелась крыша пятиэтажки - РИА Новости, 06.09.2023

В Новосибирске загорелась крыша пятиэтажки

Крыша пятиэтажного дома загорелась в Новосибирске на площади около 500 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, эвакуированы 30 человек, сообщает... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:16

2023-09-06T15:16

2023-09-06T15:16

новосибирск

россия

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НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Крыша пятиэтажного дома загорелась в Новосибирске на площади около 500 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, эвакуированы 30 человек, сообщает ГУМЧС по региону. "Пожарные в Новосибирске ликвидируют крупное возгорание в Калининском районе. В 17.11 (13.11 мск) на номер 101 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице 2-й переулок Краснодонский… С кровли жилого дома шел густой черный дым", - говорится в сообщении. Предварительная площадь горения составляет 500 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 30 человек. По оперативной информации, пострадавших нет. На месте работает усиленная группировка спасателей в составе 36 человек и 11 единиц техники. На месте развернут штаб пожаротушения.

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2023

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новосибирск, россия