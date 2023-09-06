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В России за сутки потушили 20 природных пожаров - РИА Новости, 06.09.2023
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08:40 06.09.2023
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В России за сутки потушили 20 природных пожаров
В России за сутки потушили 20 природных пожаров - РИА Новости, 06.09.2023
В России за сутки потушили 20 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 20 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:40
2023-09-06T08:40
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 20 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 05.09.2023 года, в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 20 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 881 гектар. К полуночи 6 сентября в стране действовало 23 лесных пожара на площади 3 137 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют девять пожаров на площади 2 637 гектаров.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 20 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 20 природных пожаров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПожарные работают на месте тушения лесного пожара
Пожарные работают на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пожарные работают на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 20 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 05.09.2023 года, в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 20 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 881 гектар.
К полуночи 6 сентября в стране действовало 23 лесных пожара на площади 3 137 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют девять пожаров на площади 2 637 гектаров.
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ПроисшествияРоссияПриродные пожары в России
 
 
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