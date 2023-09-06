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Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одесской области - РИА Новости, 06.09.2023

Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одесской области

Сильный пожар произошел в Одесской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T03:18

2023-09-06T03:18

2023-09-06T03:18

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сильный пожар произошел в Одесской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сильный пожар вспыхнул в Одесской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Ранее издание "Зеркало недели" сообщало о нескольких взрывах в городе Рени и Килия Одесской области. Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 00.34 (совпадает с мск) в Одесской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

одесская область

украина

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в мире, одесская область, вооруженные силы рф, украина