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Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одесской области - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:18 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/pozhar-1894428738.html
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одесской области - РИА Новости, 06.09.2023
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одесской области
Сильный пожар произошел в Одесской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:18
2023-09-06T03:18
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сильный пожар произошел в Одесской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сильный пожар вспыхнул в Одесской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Ранее издание "Зеркало недели" сообщало о нескольких взрывах в городе Рени и Килия Одесской области. Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 00.34 (совпадает с мск) в Одесской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
одесская область
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в мире, одесская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Одесской области

"Зеркало недели": в Одесской области произошел сильный пожар

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сильный пожар произошел в Одесской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«
"Сильный пожар вспыхнул в Одесской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Ранее издание "Зеркало недели" сообщало о нескольких взрывах в городе Рени и Килия Одесской области.
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 00.34 (совпадает с мск) в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:10
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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