https://ria.ru/20230906/poteri-1894492083.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Украинские военные потеряли свыше 180 солдат на Южнодонецком направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:25

2023-09-06T12:25

2023-09-06T12:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

киев

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украинские военные потеряли свыше 180 солдат на Южнодонецком направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе Новодонецкого ДНР. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Новодонецкого и Урожайного."Потери противника на данном направлении составили свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две самоходные гаубицы "Гвоздика", а также орудие Д-20", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

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вооруженные силы украины, россия, киев, донецкая народная республика