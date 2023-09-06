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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Украинские военные потеряли свыше 180 солдат на Южнодонецком направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:25
2023-09-06T12:25
2023-09-06T12:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
киев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украинские военные потеряли свыше 180 солдат на Южнодонецком направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе Новодонецкого ДНР. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Новодонецкого и Урожайного."Потери противника на данном направлении составили свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две самоходные гаубицы "Гвоздика", а также орудие Д-20", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 180 солдат на Южнодонецком направлении