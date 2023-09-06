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Они не вернутся. Украине предрекли многомиллионные потери

Они не вернутся. Украине предрекли многомиллионные потери - РИА Новости, 06.09.2023

Они не вернутся. Украине предрекли многомиллионные потери

Более трех миллионов украинцев могут не вернуться на родину из-за границы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T02:30

2023-09-06T02:30

2023-09-06T05:57

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Более трех миллионов украинцев могут не вернуться на родину из-за границы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии Украины."Исследование показало, что около 3,3 миллиона украинцев, или почти 8,8 процента населения до начала конфликта, могут не вернуться домой", — говорится в сообщении.Также отмечается, что в зависимости от длительности конфликта цифра может вырасти. Чем дольше продлятся боевые действия, пишет автор, тем больше украинцев решат сделать свои временные убежища новым домом.Кроме того, такая перспектива представляет серьезную угрозу для восстановления Украины после конфликта. Потенциальный отток населения, считают исследовали, может подорвать экономику.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Европе зарегистрировано около шести миллионов украинских беженцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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