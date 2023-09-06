https://ria.ru/20230906/postradavshie-1894608541.html

Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области

Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области - РИА Новости, 06.09.2023

Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области

Военные РФ помогают в вывозе пострадавших с территории Харьковской области в Россию, на данный момент вывезено около 30 человек, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:48

2023-09-06T18:48

2023-09-06T18:49

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Военные РФ помогают в вывозе пострадавших с территории Харьковской области в Россию, на данный момент вывезено около 30 человек, сообщил журналистам глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Не всегда мы можем оперативно реагировать, именно военные оказывают помощь, в том числе и информационно. Они вывозят раненых до границы, а дальше наши сотрудники встречают. Мы постоянно находимся на связи", - сказал Ганчев. Он отметил, что таким образом вывезли около 30 человек.

https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894181266.html

харьковская область

россия

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2023

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харьковская область, россия, вооруженные силы рф