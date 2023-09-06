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Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 06.09.2023 (обновлено: 18:49 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/postradavshie-1894608541.html
Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области
Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области - РИА Новости, 06.09.2023
Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области
Военные РФ помогают в вывозе пострадавших с территории Харьковской области в Россию, на данный момент вывезено около 30 человек, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:48
2023-09-06T18:49
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Военные РФ помогают в вывозе пострадавших с территории Харьковской области в Россию, на данный момент вывезено около 30 человек, сообщил журналистам глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Не всегда мы можем оперативно реагировать, именно военные оказывают помощь, в том числе и информационно. Они вывозят раненых до границы, а дальше наши сотрудники встречают. Мы постоянно находимся на связи", - сказал Ганчев. Он отметил, что таким образом вывезли около 30 человек.
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894181266.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области

Ганчев: ВС РФ помогают в вывозе пострадавших с территории Харьковской области

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Военные РФ помогают в вывозе пострадавших с территории Харьковской области в Россию, на данный момент вывезено около 30 человек, сообщил журналистам глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Не всегда мы можем оперативно реагировать, именно военные оказывают помощь, в том числе и информационно. Они вывозят раненых до границы, а дальше наши сотрудники встречают. Мы постоянно находимся на связи", - сказал Ганчев.
Он отметил, что таким образом вывезли около 30 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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