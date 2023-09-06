https://ria.ru/20230906/postradavshie-1894608541.html
Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области
Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области - РИА Новости, 06.09.2023
Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области
Военные РФ помогают в вывозе пострадавших с территории Харьковской области в Россию, на данный момент вывезено около 30 человек, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:48
2023-09-06T18:48
2023-09-06T18:49
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Военные РФ помогают в вывозе пострадавших с территории Харьковской области в Россию, на данный момент вывезено около 30 человек, сообщил журналистам глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Не всегда мы можем оперативно реагировать, именно военные оказывают помощь, в том числе и информационно. Они вывозят раненых до границы, а дальше наши сотрудники встречают. Мы постоянно находимся на связи", - сказал Ганчев. Он отметил, что таким образом вывезли около 30 человек.
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894181266.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1f8ed13ded150a3139cdc81cc9b1a00b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Ганчев рассказал о вывозе пострадавших с территории Харьковской области
Ганчев: ВС РФ помогают в вывозе пострадавших с территории Харьковской области
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Военные РФ помогают в вывозе пострадавших с территории Харьковской области в Россию, на данный момент вывезено около 30 человек, сообщил журналистам глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Не всегда мы можем оперативно реагировать, именно военные оказывают помощь, в том числе и информационно. Они вывозят раненых до границы, а дальше наши сотрудники встречают. Мы постоянно находимся на связи", - сказал Ганчев.
Он отметил, что таким образом вывезли около 30 человек.
Пора бежать. Зеленскому сообщили о поворотном моменте в Харьковской области