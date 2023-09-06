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При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/postradavshie-1894608348.html
При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии
При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии - РИА Новости, 06.09.2023
При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии
Члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в ДНР, сообщил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:49
2023-09-06T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
донецкая народная республика
волновахский район
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в ДНР, сообщил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. &quot;Был совершен артиллерийский обстрел города Волновахи, пострадали наши коллеги - члены участковых комиссий. Ранения - нетяжелые, следим за состоянием здоровья наших коллег. Я знаю, что многие были осмотрены в учреждении здравоохранения и отпущены домой… слава Богу все обошлось, будем надеяться, что этот инцидент был единичный и дальше все продолжится в штатном режиме&quot;, - сообщил Высоцкий на брифинге.Ранее украинские военные нанесли удар с применением американской РСЗО HIMARS, прямые попадания от которой пришлись в местный ДК и здание банка, администрация Волновахского района сообщила, что при обстреле пострадали шесть человек.
https://ria.ru/20230906/volnovakha-1894530868.html
волноваха
донецкая народная республика
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в мире, волноваха, донецкая народная республика, волновахский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Волновахский район
При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии

При обстреле Волновахи со стороны ВСУ пострадали члены УИК, их ранения нетяжелые

© Фото : Война Глазами Журналиста/TelegramПоследствия обстрела Волновахи
Последствия обстрела Волновахи - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Война Глазами Журналиста/Telegram
Последствия обстрела Волновахи
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в ДНР, сообщил глава избиркома республики Владимир Высоцкий.
«

"Был совершен артиллерийский обстрел города Волновахи, пострадали наши коллеги - члены участковых комиссий. Ранения - нетяжелые, следим за состоянием здоровья наших коллег. Я знаю, что многие были осмотрены в учреждении здравоохранения и отпущены домой… слава Богу все обошлось, будем надеяться, что этот инцидент был единичный и дальше все продолжится в штатном режиме", - сообщил Высоцкий на брифинге.

Ранее украинские военные нанесли удар с применением американской РСЗО HIMARS, прямые попадания от которой пришлись в местный ДК и здание банка, администрация Волновахского района сообщила, что при обстреле пострадали шесть человек.
Разрушения на месте обстрела Волновахи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолновахаДонецкая Народная РеспубликаВолновахский район
 
 
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