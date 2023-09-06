https://ria.ru/20230906/postradavshie-1894608348.html

При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии

При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии - РИА Новости, 06.09.2023

При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии

Члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в ДНР, сообщил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:49

2023-09-06T18:49

2023-09-06T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

донецкая народная республика

волновахский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894564013_0:454:2447:1830_1920x0_80_0_0_568628117fffc41940482dcfba5b49c8.jpg

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в ДНР, сообщил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. "Был совершен артиллерийский обстрел города Волновахи, пострадали наши коллеги - члены участковых комиссий. Ранения - нетяжелые, следим за состоянием здоровья наших коллег. Я знаю, что многие были осмотрены в учреждении здравоохранения и отпущены домой… слава Богу все обошлось, будем надеяться, что этот инцидент был единичный и дальше все продолжится в штатном режиме", - сообщил Высоцкий на брифинге.Ранее украинские военные нанесли удар с применением американской РСЗО HIMARS, прямые попадания от которой пришлись в местный ДК и здание банка, администрация Волновахского района сообщила, что при обстреле пострадали шесть человек.

https://ria.ru/20230906/volnovakha-1894530868.html

волноваха

донецкая народная республика

волновахский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, волноваха, донецкая народная республика, волновахский район