https://ria.ru/20230906/pomosch-1894497838.html

В Кремле рассказали о помощи России руководству Сирии

В Кремле рассказали о помощи России руководству Сирии - РИА Новости, 06.09.2023

В Кремле рассказали о помощи России руководству Сирии

Россия придерживается последовательной линии по помощи руководству Сирии в наведении порядка в стране, соблюдая сочинские договоренности, хотя, к сожалению, не... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:49

2023-09-06T12:49

2023-09-06T12:49

сирия

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия придерживается последовательной линии по помощи руководству Сирии в наведении порядка в стране, соблюдая сочинские договоренности, хотя, к сожалению, не все они до сих пор выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжает придерживаться сочинских договоренностей. Не полностью они, к сожалению, до сих пор выполнены - имеется в виду по Сирии. И одновременно РФ продолжает свою последовательную линию по оказанию помощи законному руководству Сирии в наведении порядка в стране и в борьбе с террористическими элементами", - сказал Песков журналистам, комментируя последние столкновения в Сирии.

https://ria.ru/20230904/siriya-1894073905.html

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2023

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сирия, россия