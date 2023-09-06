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В Кремле рассказали о помощи России руководству Сирии - РИА Новости, 06.09.2023
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12:49 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/pomosch-1894497838.html
В Кремле рассказали о помощи России руководству Сирии
В Кремле рассказали о помощи России руководству Сирии - РИА Новости, 06.09.2023
В Кремле рассказали о помощи России руководству Сирии
Россия придерживается последовательной линии по помощи руководству Сирии в наведении порядка в стране, соблюдая сочинские договоренности, хотя, к сожалению, не... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:49
2023-09-06T12:49
сирия
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия придерживается последовательной линии по помощи руководству Сирии в наведении порядка в стране, соблюдая сочинские договоренности, хотя, к сожалению, не все они до сих пор выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжает придерживаться сочинских договоренностей. Не полностью они, к сожалению, до сих пор выполнены - имеется в виду по Сирии. И одновременно РФ продолжает свою последовательную линию по оказанию помощи законному руководству Сирии в наведении порядка в стране и в борьбе с террористическими элементами", - сказал Песков журналистам, комментируя последние столкновения в Сирии.
https://ria.ru/20230904/siriya-1894073905.html
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сирия, россия
Сирия, Россия
В Кремле рассказали о помощи России руководству Сирии

Песков: Россия придерживается последовательной линии по помощи руководству Сирии

© РИА НовостиКолонна российских военных полицейских в Сирии
Колонна российских военных полицейских в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости
Колонна российских военных полицейских в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия придерживается последовательной линии по помощи руководству Сирии в наведении порядка в стране, соблюдая сочинские договоренности, хотя, к сожалению, не все они до сих пор выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает придерживаться сочинских договоренностей. Не полностью они, к сожалению, до сих пор выполнены - имеется в виду по Сирии. И одновременно РФ продолжает свою последовательную линию по оказанию помощи законному руководству Сирии в наведении порядка в стране и в борьбе с террористическими элементами", - сказал Песков журналистам, комментируя последние столкновения в Сирии.
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