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На Кубани в субботу резко похолодает - РИА Новости, 06.09.2023
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18:59 06.09.2023 (обновлено: 19:00 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/pokholodanie-1894610789.html
На Кубани в субботу резко похолодает
На Кубани в субботу резко похолодает - РИА Новости, 06.09.2023
На Кубани в субботу резко похолодает
Температура воздуха в Краснодарском крае существенно понизится, в субботу в горах региона ожидается до трех градусов тепла, сообщили в Краснодарском центре по... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:59
2023-09-06T19:00
общество
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Температура воздуха в Краснодарском крае существенно понизится, в субботу в горах региона ожидается до трех градусов тепла, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). "В связи с затоком холода с севера, а также прохождением холодного атмосферного фронта через территорию Кубани, в ближайшие дни ожидается существенное понижение температуры воздуха. В такой синоптической ситуации температура воздуха будет понижаться как в дневные, так и в ночные часы начиная с вечера 7 сентября. Ожидается, что к 9 сентября температура воздуха ночью опустится до 3... 8 градусов тепла в горах, 6…11 градусов тепла по краю", - говорится в сообщении. Отмечается, что в субботу днем температура воздуха по краю составит 18-23 градусов тепла, а на Черноморском побережье достигнет 27 градусов тепла. В среду, по данным синоптиков, столбик термометров поднимался до 31 градуса.
https://radiosputnik.ria.ru/20230904/pogoda-1894060009.html
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общество, краснодарский край
Общество, Краснодарский край
На Кубани в субботу резко похолодает

На Кубани в субботу резко похолодает, ожидается до трех градусов тепла

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубанская набережная в Краснодаре
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Кубанская набережная в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Температура воздуха в Краснодарском крае существенно понизится, в субботу в горах региона ожидается до трех градусов тепла, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«
"В связи с затоком холода с севера, а также прохождением холодного атмосферного фронта через территорию Кубани, в ближайшие дни ожидается существенное понижение температуры воздуха. В такой синоптической ситуации температура воздуха будет понижаться как в дневные, так и в ночные часы начиная с вечера 7 сентября. Ожидается, что к 9 сентября температура воздуха ночью опустится до 3... 8 градусов тепла в горах, 6…11 градусов тепла по краю", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в субботу днем температура воздуха по краю составит 18-23 градусов тепла, а на Черноморском побережье достигнет 27 градусов тепла.
В среду, по данным синоптиков, столбик термометров поднимался до 31 градуса.
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