https://ria.ru/20230906/pokholodanie-1894610789.html

На Кубани в субботу резко похолодает

На Кубани в субботу резко похолодает - РИА Новости, 06.09.2023

На Кубани в субботу резко похолодает

Температура воздуха в Краснодарском крае существенно понизится, в субботу в горах региона ожидается до трех градусов тепла, сообщили в Краснодарском центре по... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:59

2023-09-06T18:59

2023-09-06T19:00

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Температура воздуха в Краснодарском крае существенно понизится, в субботу в горах региона ожидается до трех градусов тепла, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). "В связи с затоком холода с севера, а также прохождением холодного атмосферного фронта через территорию Кубани, в ближайшие дни ожидается существенное понижение температуры воздуха. В такой синоптической ситуации температура воздуха будет понижаться как в дневные, так и в ночные часы начиная с вечера 7 сентября. Ожидается, что к 9 сентября температура воздуха ночью опустится до 3... 8 градусов тепла в горах, 6…11 градусов тепла по краю", - говорится в сообщении. Отмечается, что в субботу днем температура воздуха по краю составит 18-23 градусов тепла, а на Черноморском побережье достигнет 27 градусов тепла. В среду, по данным синоптиков, столбик термометров поднимался до 31 градуса.

https://radiosputnik.ria.ru/20230904/pogoda-1894060009.html

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краснодарский край

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общество, краснодарский край