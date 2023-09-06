https://ria.ru/20230906/pokholodanie-1894610789.html
На Кубани в субботу резко похолодает
На Кубани в субботу резко похолодает - РИА Новости, 06.09.2023
На Кубани в субботу резко похолодает
Температура воздуха в Краснодарском крае существенно понизится, в субботу в горах региона ожидается до трех градусов тепла, сообщили в Краснодарском центре по... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:59
2023-09-06T18:59
2023-09-06T19:00
общество
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/50/1516835076_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_e59c6c96081c6493459d1e1e2d054d25.jpg
КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Температура воздуха в Краснодарском крае существенно понизится, в субботу в горах региона ожидается до трех градусов тепла, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). "В связи с затоком холода с севера, а также прохождением холодного атмосферного фронта через территорию Кубани, в ближайшие дни ожидается существенное понижение температуры воздуха. В такой синоптической ситуации температура воздуха будет понижаться как в дневные, так и в ночные часы начиная с вечера 7 сентября. Ожидается, что к 9 сентября температура воздуха ночью опустится до 3... 8 градусов тепла в горах, 6…11 градусов тепла по краю", - говорится в сообщении. Отмечается, что в субботу днем температура воздуха по краю составит 18-23 градусов тепла, а на Черноморском побережье достигнет 27 градусов тепла. В среду, по данным синоптиков, столбик термометров поднимался до 31 градуса.
https://radiosputnik.ria.ru/20230904/pogoda-1894060009.html
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894497149.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/50/1516835076_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_f00c13bb6034e28772a3c395530f7e5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край
Общество, Краснодарский край
На Кубани в субботу резко похолодает
На Кубани в субботу резко похолодает, ожидается до трех градусов тепла