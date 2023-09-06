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На Камчатке подняли авиацию для поисков двух туристов
На Камчатке подняли авиацию для поисков двух туристов - РИА Новости, 06.09.2023
На Камчатке подняли авиацию для поисков двух туристов
Авиацию подняли на Камчатке для поисков двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке в конце августа, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:17
2023-09-06T03:17
2023-09-06T09:53
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Авиацию подняли на Камчатке для поисков двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке в конце августа, сообщает краевой главк МЧС. Александр Благуляк и Геннадий Кочкин, оба 1951 года рождения, шли по маршруту поселок Ключи – озеро Державина – вулкан Средний – ледник Богдановича – перевал Безымянный – перевал Толбачик – перевал Толуд – к. Клешня. В последний раз туристы выходили на связь в воскресенье, 27 августа, с ледника Богдановича. Они сообщили, что планируют прибыть на стоянку "Клешня" 5 сентября. Однако мужчины в назначенное время там не появились. "Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на поиски туристов, пропавших в природном парке "Вулканы Камчатки". На борту находятся спасатели поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Камчатскому краю и поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД", - сообщает ведомство в своем телеграм-канале. Как уточняет краевой главк МЧС, группа из двух туристов была зарегистрирована в Центре управления в кризисных ситуациях и начала свой поход из поселка Ключи Усть-Камчатского района 4 августа.
https://ria.ru/20230903/malchik-1893906824.html
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камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
На Камчатке подняли авиацию для поисков двух туристов
МЧС: на Камчатке подняли авиацию для поисков двух пожилых туристов