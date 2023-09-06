https://ria.ru/20230906/pogoda-1894437643.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 06.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди во второй половине дня, сильный ветер и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:06
2023-09-06T08:06
2023-09-06T08:06
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884877562_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28058d0de0f88159b7e001c4f5f1ea36.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди во второй половине дня, сильный ветер и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что сегодня погода в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием облачности, скоротечным и мозаичным дождем, усилением ветра и началом вторжения полярного воздуха. "В Москве будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь с интенсивностью до 3 миллиметров осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе будет до плюс 18-21 градуса, по Московской области - плюс 17 градусов на севере и плюс 22 градуса на юге", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер сегодня будет дуть юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, но в порывах будет достигать 15 метров в секунду, что для Москвы "считается нижним пределом для штормового ветра". Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Тишковец добавил, что солнечная активность будет умеренная, утром ожидаются слабые магнитные бури.
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894428993.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884877562_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d422bb15efeb36e1cbbda2b2fd3be721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидаются дожди, сильный ветер и до 21 градуса тепла
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди во второй половине дня, сильный ветер и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что сегодня погода в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием облачности, скоротечным и мозаичным дождем, усилением ветра и началом вторжения полярного воздуха.
"В Москве будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь с интенсивностью до 3 миллиметров осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе будет до плюс 18-21 градуса, по Московской области
- плюс 17 градусов на севере и плюс 22 градуса на юге", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер сегодня будет дуть юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, но в порывах будет достигать 15 метров в секунду, что для Москвы "считается нижним пределом для штормового ветра". Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Тишковец добавил, что солнечная активность будет умеренная, утром ожидаются слабые магнитные бури.
Москвичам пообещали возвращение летней погоды