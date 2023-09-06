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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 06.09.2023
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08:06 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894437643.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 06.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди во второй половине дня, сильный ветер и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:06
2023-09-06T08:06
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди во второй половине дня, сильный ветер и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что сегодня погода в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием облачности, скоротечным и мозаичным дождем, усилением ветра и началом вторжения полярного воздуха. "В Москве будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь с интенсивностью до 3 миллиметров осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе будет до плюс 18-21 градуса, по Московской области - плюс 17 градусов на севере и плюс 22 градуса на юге", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер сегодня будет дуть юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, но в порывах будет достигать 15 метров в секунду, что для Москвы "считается нижним пределом для штормового ветра". Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Тишковец добавил, что солнечная активность будет умеренная, утром ожидаются слабые магнитные бури.
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидаются дожди, сильный ветер и до 21 градуса тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди под зонтами на одной из улиц в Москве
Люди под зонтами на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди под зонтами на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди во второй половине дня, сильный ветер и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что сегодня погода в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием облачности, скоротечным и мозаичным дождем, усилением ветра и началом вторжения полярного воздуха.
"В Москве будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь с интенсивностью до 3 миллиметров осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе будет до плюс 18-21 градуса, по Московской области - плюс 17 градусов на севере и плюс 22 градуса на юге", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер сегодня будет дуть юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, но в порывах будет достигать 15 метров в секунду, что для Москвы "считается нижним пределом для штормового ветра". Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Тишковец добавил, что солнечная активность будет умеренная, утром ожидаются слабые магнитные бури.
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