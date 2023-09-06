https://ria.ru/20230906/poezd-1894606948.html
Фирменному поезду Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя
Фирменному поезду Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя - РИА Новости, 06.09.2023
Фирменному поезду Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя
Фирменному поезду № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя в честь романа-эпопеи Михаила Шолохова "Тихий Дон", сообщают РЖД. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:40
2023-09-06T18:40
2023-09-06T19:08
ростов-на-дону
москва
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Фирменному поезду № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя в честь романа-эпопеи Михаила Шолохова "Тихий Дон", сообщают РЖД. "Фирменному поезду № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя в честь романа-эпопеи Михаила Шолохова. Под названием "Тихий Дон" поезд курсировал с 1966 по 2009 год, а потом именовался "Премиум", - говорится в сообщении. Кроме того, в поезде появились плакаты с пейзажами донского региона и цитатами Шолохова. В спальном вагоне каждое купе имеет уникальный дизайн, посвящённый одной из вех биографии писателя, а в вагоне-ресторане воссоздана атмосфера казачьих застолий. В праздничном мероприятии на вокзале Ростов-Главный приняли участие почетные гости, в том числе внук писателя Михаила Шолохова, депутат Государственной Думы Александр Шолохов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По словам внука Михаила Шолохова, он воспринимает сегодняшнее событие как глубоко символическое."На самом деле был период разбрасывать камни, и мы его хорошо помним…"Тихий Дон" - это состав, которым Ростовская область всегда невероятно гордилась, это было наше представительство в Москве. Это был поезд, которым десятилетиями ездил и сам Михаил Александрович (Шолохов)…, и видимо совершенно четко наступило время собирать эти камни, возвращать то, чем мы можем гордиться, возвращать свою память, историю", - сказал Александр Шолохов.Глава региона Василий Голубев отметил важность создания более комфортных условий для пассажиров. "Насколько мне известно, это пять составов, которые теперь под брендом "Тихий Дон" будут ездить из Москвы в Ростов, из Ростова в Москву. И мы надеемся, что люди познакомятся поближе с историей Ростовской области, с историей людей, которые здесь живут или жили. Но главное, создадим более комфортные условия для пассажиров", - сказал Голубев журналистам.Своими впечатлениями поделились с корреспондентом РИА Новости пассажиры, которые стали первыми гостями фирменного поезда "Тихий Дон". "Сейчас едем в Москву и очень рады, что едем именно этим поездом. О том, что появляется "Тихий Дон", узнали недавно, и так удачно совпало, что именно сегодня мы на нем прокатимся впервые", - сказала одна из пассажирок поезда. По ее словам, им очень понравилось купе, его оформление и стилистика. "Очень приятно напоминание, откуда мы, о нашей Родине и очень приятно ехать впервые с сыном, чтобы он также к истории был близок своей родной, к корням", - сказала собеседница агентства.Решение вернуть поезду историческое имя принято по многочисленным просьбам пассажиров. С его возвращением изменился и интерьер вагонов. РЖД планирует до конца года распространить тематическое оформление интерьеров на все составы поезда. Отмечается также, что расписание осталось прежним.
https://ria.ru/20230806/poezd-1888442581.html
https://ria.ru/20221017/proverka-1824543523.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, москва, михаил шолохов, ржд, общество
Ростов-на-Дону, Москва, Михаил Шолохов, РЖД, Общество
Фирменному поезду Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя
Поезд номер 19/20 Ростов-на-Дону – Москва получил историческое имя "Тихий Дон"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Фирменному поезду № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя в честь романа-эпопеи Михаила Шолохова "Тихий Дон", сообщают РЖД
.
"Фирменному поезду № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя в честь романа-эпопеи Михаила Шолохова. Под названием "Тихий Дон" поезд курсировал с 1966 по 2009 год, а потом именовался "Премиум", - говорится в сообщении. Кроме того, в поезде появились плакаты с пейзажами донского региона и цитатами Шолохова. В спальном вагоне каждое купе имеет уникальный дизайн, посвящённый одной из вех биографии писателя, а в вагоне-ресторане воссоздана атмосфера казачьих застолий.
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В праздничном мероприятии на вокзале Ростов-Главный приняли участие почетные гости, в том числе внук писателя Михаила Шолохова, депутат Государственной Думы Александр Шолохов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По словам внука Михаила Шолохова, он воспринимает сегодняшнее событие как глубоко символическое.
"На самом деле был период разбрасывать камни, и мы его хорошо помним…"Тихий Дон" - это состав, которым Ростовская область всегда невероятно гордилась, это было наше представительство в Москве. Это был поезд, которым десятилетиями ездил и сам Михаил Александрович (Шолохов)…, и видимо совершенно четко наступило время собирать эти камни, возвращать то, чем мы можем гордиться, возвращать свою память, историю", - сказал Александр Шолохов.
Глава региона Василий Голубев отметил важность создания более комфортных условий для пассажиров. "Насколько мне известно, это пять составов, которые теперь под брендом "Тихий Дон" будут ездить из Москвы в Ростов, из Ростова в Москву. И мы надеемся, что люди познакомятся поближе с историей Ростовской области, с историей людей, которые здесь живут или жили. Но главное, создадим более комфортные условия для пассажиров", - сказал Голубев журналистам.
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Своими впечатлениями поделились с корреспондентом РИА Новости пассажиры, которые стали первыми гостями фирменного поезда "Тихий Дон". "Сейчас едем в Москву и очень рады, что едем именно этим поездом. О том, что появляется "Тихий Дон", узнали недавно, и так удачно совпало, что именно сегодня мы на нем прокатимся впервые", - сказала одна из пассажирок поезда. По ее словам, им очень понравилось купе, его оформление и стилистика. "Очень приятно напоминание, откуда мы, о нашей Родине и очень приятно ехать впервые с сыном, чтобы он также к истории был близок своей родной, к корням", - сказала собеседница агентства.
Решение вернуть поезду историческое имя принято по многочисленным просьбам пассажиров. С его возвращением изменился и интерьер вагонов.
РЖД планирует до конца года распространить тематическое оформление интерьеров на все составы поезда. Отмечается также, что расписание осталось прежним.
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