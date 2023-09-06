https://ria.ru/20230906/poezd-1894606948.html

Фирменному поезду Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя

Фирменному поезду Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя - РИА Новости, 06.09.2023

Фирменному поезду Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя

Фирменному поезду № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя в честь романа-эпопеи Михаила Шолохова "Тихий Дон", сообщают РЖД. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:40

2023-09-06T18:40

2023-09-06T19:08

ростов-на-дону

москва

михаил шолохов

ржд

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894611160_0:98:1600:998_1920x0_80_0_0_cb5a362415b63fe0f983b0c0abd999b9.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Фирменному поезду № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя в честь романа-эпопеи Михаила Шолохова "Тихий Дон", сообщают РЖД. "Фирменному поезду № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва вернули историческое имя в честь романа-эпопеи Михаила Шолохова. Под названием "Тихий Дон" поезд курсировал с 1966 по 2009 год, а потом именовался "Премиум", - говорится в сообщении. Кроме того, в поезде появились плакаты с пейзажами донского региона и цитатами Шолохова. В спальном вагоне каждое купе имеет уникальный дизайн, посвящённый одной из вех биографии писателя, а в вагоне-ресторане воссоздана атмосфера казачьих застолий. В праздничном мероприятии на вокзале Ростов-Главный приняли участие почетные гости, в том числе внук писателя Михаила Шолохова, депутат Государственной Думы Александр Шолохов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По словам внука Михаила Шолохова, он воспринимает сегодняшнее событие как глубоко символическое."На самом деле был период разбрасывать камни, и мы его хорошо помним…"Тихий Дон" - это состав, которым Ростовская область всегда невероятно гордилась, это было наше представительство в Москве. Это был поезд, которым десятилетиями ездил и сам Михаил Александрович (Шолохов)…, и видимо совершенно четко наступило время собирать эти камни, возвращать то, чем мы можем гордиться, возвращать свою память, историю", - сказал Александр Шолохов.Глава региона Василий Голубев отметил важность создания более комфортных условий для пассажиров. "Насколько мне известно, это пять составов, которые теперь под брендом "Тихий Дон" будут ездить из Москвы в Ростов, из Ростова в Москву. И мы надеемся, что люди познакомятся поближе с историей Ростовской области, с историей людей, которые здесь живут или жили. Но главное, создадим более комфортные условия для пассажиров", - сказал Голубев журналистам.Своими впечатлениями поделились с корреспондентом РИА Новости пассажиры, которые стали первыми гостями фирменного поезда "Тихий Дон". "Сейчас едем в Москву и очень рады, что едем именно этим поездом. О том, что появляется "Тихий Дон", узнали недавно, и так удачно совпало, что именно сегодня мы на нем прокатимся впервые", - сказала одна из пассажирок поезда. По ее словам, им очень понравилось купе, его оформление и стилистика. "Очень приятно напоминание, откуда мы, о нашей Родине и очень приятно ехать впервые с сыном, чтобы он также к истории был близок своей родной, к корням", - сказала собеседница агентства.Решение вернуть поезду историческое имя принято по многочисленным просьбам пассажиров. С его возвращением изменился и интерьер вагонов. РЖД планирует до конца года распространить тематическое оформление интерьеров на все составы поезда. Отмечается также, что расписание осталось прежним.

https://ria.ru/20230806/poezd-1888442581.html

https://ria.ru/20221017/proverka-1824543523.html

https://ria.ru/20230607/bilet-1876275460.html

ростов-на-дону

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростов-на-дону, москва, михаил шолохов, ржд, общество