https://ria.ru/20230906/podtverzhdeniya-1894572241.html

Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях

Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях - РИА Новости, 06.09.2023

Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях

Минобороны России располагает документальными подтверждениями участия госдепа в биопрограммах, хотя американское ведомство это отрицает, сообщил начальник войск РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:37

2023-09-06T16:37

2023-09-06T16:38

сша

государственный департамент сша

игорь кириллов

в мире

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Минобороны России располагает документальными подтверждениями участия госдепа в биопрограммах, хотя американское ведомство это отрицает, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обращаю ваше внимание, что госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства. В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения участия госдепа в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, в соответствии с планом финансирования только для привлечения к участию в программе различных некоммерческих и неправительственных организаций в США предусмотрели выделение не менее 40 миллионов долларов. Кириллов подчеркнул, что документы демонстрируют активное участие госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей, чтобы скрыть заказчиков и цели проводимых исследований.

https://ria.ru/20230718/ssha-1884879279.html

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