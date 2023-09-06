https://ria.ru/20230906/podtverzhdeniya-1894572241.html
Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях
Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях
Минобороны России располагает документальными подтверждениями участия госдепа в биопрограммах, хотя американское ведомство это отрицает, сообщил начальник войск РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:37
2023-09-06T16:37
2023-09-06T16:38
сша
государственный департамент сша
игорь кириллов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Минобороны России располагает документальными подтверждениями участия госдепа в биопрограммах, хотя американское ведомство это отрицает, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обращаю ваше внимание, что госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства. В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения участия госдепа в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, в соответствии с планом финансирования только для привлечения к участию в программе различных некоммерческих и неправительственных организаций в США предусмотрели выделение не менее 40 миллионов долларов. Кириллов подчеркнул, что документы демонстрируют активное участие госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей, чтобы скрыть заказчиков и цели проводимых исследований.
https://ria.ru/20230718/ssha-1884879279.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, государственный департамент сша, игорь кириллов, в мире
США, Государственный департамент США, Игорь Кириллов, В мире
Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях
МО РФ получило документальные подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях