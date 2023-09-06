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Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях - РИА Новости, 06.09.2023
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16:37 06.09.2023 (обновлено: 16:38 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/podtverzhdeniya-1894572241.html
Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях
Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях
Минобороны России располагает документальными подтверждениями участия госдепа в биопрограммах, хотя американское ведомство это отрицает, сообщил начальник войск РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:37
2023-09-06T16:38
сша
государственный департамент сша
игорь кириллов
в мире
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Минобороны России располагает документальными подтверждениями участия госдепа в биопрограммах, хотя американское ведомство это отрицает, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обращаю ваше внимание, что госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства. В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения участия госдепа в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, в соответствии с планом финансирования только для привлечения к участию в программе различных некоммерческих и неправительственных организаций в США предусмотрели выделение не менее 40 миллионов долларов. Кириллов подчеркнул, что документы демонстрируют активное участие госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей, чтобы скрыть заказчиков и цели проводимых исследований.
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сша, государственный департамент сша, игорь кириллов, в мире
США, Государственный департамент США, Игорь Кириллов, В мире
Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях

МО РФ получило документальные подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Минобороны России располагает документальными подтверждениями участия госдепа в биопрограммах, хотя американское ведомство это отрицает, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Обращаю ваше внимание, что госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства. В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения участия госдепа в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года", - сказал Кириллов на брифинге.
По его словам, в соответствии с планом финансирования только для привлечения к участию в программе различных некоммерческих и неправительственных организаций в США предусмотрели выделение не менее 40 миллионов долларов.
Кириллов подчеркнул, что документы демонстрируют активное участие госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей, чтобы скрыть заказчиков и цели проводимых исследований.
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