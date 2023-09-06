https://ria.ru/20230906/podorozhanie-1894546514.html

Эксперты: в Италии продукты в супермаркетах подорожали на 12 процентов

Эксперты: в Италии продукты в супермаркетах подорожали на 12 процентов - РИА Новости, 06.09.2023

Эксперты: в Италии продукты в супермаркетах подорожали на 12 процентов

Продовольственные товары в супермаркетах Италии за год подорожали более чем на 12%, цены на них выросли почти в пять раз сильнее, чем годом ранее, сообщило... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:25

2023-09-06T15:25

2023-09-06T15:59

экономика

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156105/99/1561059999_0:200:2552:1636_1920x0_80_0_0_35c018452e07b2aef118f3816e2c8219.jpg

РИМ, 6 сен - РИА Новости. Продовольственные товары в супермаркетах Италии за год подорожали более чем на 12%, цены на них выросли почти в пять раз сильнее, чем годом ранее, сообщило национальное объединение потребителей Altroconsumo. "Тревогу вызывают данные, которые были выявлены в результате анализа цен в супермаркетах, проведенного Altroconsumo в этом году: в 1203 торговых точках цены выросли на 12,6% в годовом исчислении. Годом ранее этот рост составил всего 2,6%. Сравнение проводилось на основе данных о 1,6 миллиона ценовых показателей", - говорится в сообщении ассоциации. Эксперты объединения называют это плохой новостью для итальянцев, которые привыкли совершать покупки в супермаркетах в поисках более доступных цен на продовольствие. "Люди отмечают это каждую неделю, когда настает момент оплачивать покупки на кассе супермаркета, и фиксируют постоянный рост цен. Несмотря на это, по ТВ, на радио, в газетах и на веб-сайтах лихорадочно сменяются рекламные объявления, обещающие низкие цены, различные акции и особые скидки, чтобы сэкономить деньги", - подчеркивает Altroconsumo. В конце июня исследовательский центр Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) опубликовал доклад, который показал, что итальянцы быстро сокращают расходы на приобретение товаров краткосрочного пользования, прежде всего пищевых продуктов. Согласно этому исследованию, расходы итальянских семей на продовольствие в прошлом году снизились на 3,7%, причем в четвертом квартале - на 8,7% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Комментируя эти данные, глава Национального союза потребителей Италии (Unc) Массимилиано Дона заявил тогда, что "итальянцы сидят на принудительной диете из-за взлетевшей до звезд инфляции, которая после энергетических товаров в основном затронула пищевые продукты". В августе, анализируя последние данные официальной статистики, Unc сообщил, что "рост цен на пищевые продукты в июне в годовом исчислении составил 11%, в июле - 10,7%, а стоимость "потребительской корзины" выросла на 10,2%".

https://ria.ru/20230822/benzin-1891530245.html

https://ria.ru/20230829/es-1892977046.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, италия, в мире