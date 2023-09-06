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Ростовская область стала лучшей по организации мобилизационной подготовки - РИА Новости, 06.09.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
17:37 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/podgotovka-1894591741.html
Ростовская область стала лучшей по организации мобилизационной подготовки
Ростовская область стала лучшей по организации мобилизационной подготовки - РИА Новости, 06.09.2023
Ростовская область стала лучшей по организации мобилизационной подготовки
Ростовская область получила вымпел главного управления спецпрограмм президента России за лучшую организацию работы среди субъектов РФ в области мобилизационной... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:37
2023-09-06T17:37
ростовская область
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Ростовская область получила вымпел главного управления спецпрограмм президента России за лучшую организацию работы среди субъектов РФ в области мобилизационной подготовки, сообщает правительство региона. В апреле текущего года центральная конкурсная комиссия посетила Ростовскую область. Члены комиссии заслушали доклады представителей исполнительных органов, военных комиссариатов и предприятий региона, задействованных в данной работе. Также комиссия оценила организацию системы воинского учета на примере Зерноградского, Песчанокопского и Целинского районов. "Решением комиссии победителем всероссийского конкурса признана Ростовская область. На втором месте – Республика Коми, замыкает тройку лидеров Забайкальский край", - говорится в сообщении. Почетный вымпел главного управления специальных программ президента РФ вручил заместитель начальника управления главного управления спецпрограмм президента РФ Александр Цымбалов. "Я с большим удовлетворением и с большой радостью вручаю этот вымпел. Это результат многолетней, плодотворной работы региона, закономерный результат эффективной организации взаимодействия и слаженной работы исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и военных комиссариатов", - приводятся в сообщении его слова. Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, который принял участие в церемонии по поручению главы региона Василия Голубева, поблагодарил главное управление спецпрограмм президента РФ за высокую оценку региона. "Особенно приятно получить вымпел в год, когда донской край отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 270-летие атамана Матвея Ивановича Платова", - отметил Артемов. Он добавил, что ростовчане на всем протяжении истории государства Российского славились ратными подвигами, и сегодня с честью выполняют воинский долг в рамках спецоперации. Артемов также выразил благодарность специалистам мобилизационных органов Ростовской области, которые, несмотря на возросшую нагрузку, не считаясь с личным временем, выполняют мероприятия на высоком профессиональном и организационном уровне. "Наша общая победа в смотре-конкурсе - это результат совместной слаженной работы и большая ответственность за достигнутые результаты", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230906/kadety-1894560859.html
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ростовская область, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев

Ростовская область стала лучшей по организации мобилизационной подготовки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Ростовская область получила вымпел главного управления спецпрограмм президента России за лучшую организацию работы среди субъектов РФ в области мобилизационной подготовки, сообщает правительство региона.
В апреле текущего года центральная конкурсная комиссия посетила Ростовскую область. Члены комиссии заслушали доклады представителей исполнительных органов, военных комиссариатов и предприятий региона, задействованных в данной работе. Также комиссия оценила организацию системы воинского учета на примере Зерноградского, Песчанокопского и Целинского районов.
"Решением комиссии победителем всероссийского конкурса признана Ростовская область. На втором месте – Республика Коми, замыкает тройку лидеров Забайкальский край", - говорится в сообщении. Почетный вымпел главного управления специальных программ президента РФ вручил заместитель начальника управления главного управления спецпрограмм президента РФ Александр Цымбалов.
"Я с большим удовлетворением и с большой радостью вручаю этот вымпел. Это результат многолетней, плодотворной работы региона, закономерный результат эффективной организации взаимодействия и слаженной работы исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и военных комиссариатов", - приводятся в сообщении его слова.
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Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, который принял участие в церемонии по поручению главы региона Василия Голубева, поблагодарил главное управление спецпрограмм президента РФ за высокую оценку региона. "Особенно приятно получить вымпел в год, когда донской край отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 270-летие атамана Матвея Ивановича Платова", - отметил Артемов. Он добавил, что ростовчане на всем протяжении истории государства Российского славились ратными подвигами, и сегодня с честью выполняют воинский долг в рамках спецоперации.
Артемов также выразил благодарность специалистам мобилизационных органов Ростовской области, которые, несмотря на возросшую нагрузку, не считаясь с личным временем, выполняют мероприятия на высоком профессиональном и организационном уровне. "Наша общая победа в смотре-конкурсе - это результат совместной слаженной работы и большая ответственность за достигнутые результаты", - подчеркнул он.
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