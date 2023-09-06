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ВТБ: цифровой рубль поможет снизить платы за обеспечение платежей
ВТБ: цифровой рубль поможет снизить платы за обеспечение платежей - РИА Новости, 06.09.2023
ВТБ: цифровой рубль поможет снизить платы за обеспечение платежей
Внедрение цифрового рубля позволит, в частности, продолжить процесс снижения межбанковских комиссий, заявил руководитель департамента транзакционного бизнеса -... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:19
2023-09-06T12:19
2023-09-06T12:19
втб
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Внедрение цифрового рубля позволит, в частности, продолжить процесс снижения межбанковских комиссий, заявил руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Александр Боциев, выступая на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". "Что касается цифрового рубля, зачем это нужно? Начнем с того, что всегда дискутировался вопрос еще в бытность доминирования (а они до сих пор доминируют) карточных систем над платежами в безналичной форме или СБП. Эти платежи для бизнеса достаточно дорогие. Если помните, была целая дискуссия о том, как можно заставить банки не взимать такие большие платы с клиентов розничных сетей за обеспечение платежей. Система МИР и система СБП последовательно эту задачу решают, потому что уровень межбанковских комиссий снижается. В СБП этот уровень будет еще ниже. В цифровом рубле эта комиссия будет ограничена для розничных сетей суммой 0,3% и кэпом в полторы тысячи рублей для общих платежей, если это будет ЖКХ, то, соответственно, 0,2% и 10 рублей", - привели слова Боциева в пресс-службе ВТБ. Он отметил, что ВТБ к настоящему времени провел в тестовом режиме ряд транзакций на собственной платформе цифрового рубля - оплату за товары или услуги, а также возвраты денежных средств. "Мы собираем обратную связь, передаем ее в Центральный банк и ждем развития платформы цифрового рубля для того, чтобы там стали появляться действительно промышленные функции для внедрения в сегменте C2B. Это интеграция с кассовыми приложениями, это, в том числе, реестровые платежи, в общем все то, что необходимо для работы в боевом режиме. По планам Банка России, офлайн и смарт-контракты появятся к 2025 году, соответственно мы будем готовы протестировать и эти операции тоже", - сказал Боциев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Внедрение цифрового рубля позволит, в частности, продолжить процесс снижения межбанковских комиссий, заявил руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Александр Боциев, выступая на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".
"Что касается цифрового рубля, зачем это нужно? Начнем с того, что всегда дискутировался вопрос еще в бытность доминирования (а они до сих пор доминируют) карточных систем над платежами в безналичной форме или СБП
. Эти платежи для бизнеса достаточно дорогие. Если помните, была целая дискуссия о том, как можно заставить банки не взимать такие большие платы с клиентов розничных сетей за обеспечение платежей. Система МИР и система СБП последовательно эту задачу решают, потому что уровень межбанковских комиссий снижается. В СБП этот уровень будет еще ниже. В цифровом рубле эта комиссия будет ограничена для розничных сетей суммой 0,3% и кэпом в полторы тысячи рублей для общих платежей, если это будет ЖКХ, то, соответственно, 0,2% и 10 рублей", - привели слова Боциева в пресс-службе ВТБ.
Он отметил, что ВТБ к настоящему времени провел в тестовом режиме ряд транзакций на собственной платформе цифрового рубля - оплату за товары или услуги, а также возвраты денежных средств.
"Мы собираем обратную связь, передаем ее в Центральный банк и ждем развития платформы цифрового рубля для того, чтобы там стали появляться действительно промышленные функции для внедрения в сегменте C2B. Это интеграция с кассовыми приложениями, это, в том числе, реестровые платежи, в общем все то, что необходимо для работы в боевом режиме. По планам Банка России, офлайн и смарт-контракты появятся к 2025 году, соответственно мы будем готовы протестировать и эти операции тоже", - сказал Боциев.
ВТБ считает, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой в 12 процентов