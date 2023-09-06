https://ria.ru/20230906/platy-1894490483.html

ВТБ: цифровой рубль поможет снизить платы за обеспечение платежей

ВТБ: цифровой рубль поможет снизить платы за обеспечение платежей - РИА Новости, 06.09.2023

ВТБ: цифровой рубль поможет снизить платы за обеспечение платежей

Внедрение цифрового рубля позволит, в частности, продолжить процесс снижения межбанковских комиссий, заявил руководитель департамента транзакционного бизнеса -... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:19

2023-09-06T12:19

2023-09-06T12:19

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Внедрение цифрового рубля позволит, в частности, продолжить процесс снижения межбанковских комиссий, заявил руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Александр Боциев, выступая на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". "Что касается цифрового рубля, зачем это нужно? Начнем с того, что всегда дискутировался вопрос еще в бытность доминирования (а они до сих пор доминируют) карточных систем над платежами в безналичной форме или СБП. Эти платежи для бизнеса достаточно дорогие. Если помните, была целая дискуссия о том, как можно заставить банки не взимать такие большие платы с клиентов розничных сетей за обеспечение платежей. Система МИР и система СБП последовательно эту задачу решают, потому что уровень межбанковских комиссий снижается. В СБП этот уровень будет еще ниже. В цифровом рубле эта комиссия будет ограничена для розничных сетей суммой 0,3% и кэпом в полторы тысячи рублей для общих платежей, если это будет ЖКХ, то, соответственно, 0,2% и 10 рублей", - привели слова Боциева в пресс-службе ВТБ. Он отметил, что ВТБ к настоящему времени провел в тестовом режиме ряд транзакций на собственной платформе цифрового рубля - оплату за товары или услуги, а также возвраты денежных средств. "Мы собираем обратную связь, передаем ее в Центральный банк и ждем развития платформы цифрового рубля для того, чтобы там стали появляться действительно промышленные функции для внедрения в сегменте C2B. Это интеграция с кассовыми приложениями, это, в том числе, реестровые платежи, в общем все то, что необходимо для работы в боевом режиме. По планам Банка России, офлайн и смарт-контракты появятся к 2025 году, соответственно мы будем готовы протестировать и эти операции тоже", - сказал Боциев.

https://ria.ru/20230831/stavka-1893323872.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика