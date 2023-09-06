https://ria.ru/20230906/peresmotr-1894614549.html

Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций

Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций - РИА Новости, 06.09.2023

Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций

Страны Запада, вводя потолок цен на нефть РФ и заявляя о возможности его пересмотра, предполагали, что стоимость Urals будет только понижаться, но этого не... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:12

2023-09-06T19:12

2023-09-06T19:16

экономика

россия

g7

urals

brent

австралия

брюссель

евросоюз

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны Запада, вводя потолок цен на нефть РФ и заявляя о возможности его пересмотра, предполагали, что стоимость Urals будет только понижаться, но этого не случилось, и теперь даже само обсуждение идеи изменения предельной цены под текущую ситуацию на рынке будет воспринято как провал санкций, заявил РИА Новости управляющий директор компании ООО "РусЭнергоПроект" Максим Канищев. Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что страны "Большой семерки" (G7) не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть, вступивший в силу в декабре. При этом оно напомнило, что, хотя союзники планировали пересматривать предельную цену раз в два месяца, они не делали этого с марта. "Мы видим, что потолок не работает. Юридически предполагалось, что при изменении цены он будет меняться, но базовый сценарий Запада был в том, что после того, как Россия согласится продавать энергоресурсы не выше цены потолка, на нее надавят еще больше и меняться он будет только в сторону понижения. Этого тоже не случилось", - сказал Канищев. "Теперь же менять значения потолка под фактическую картину рынка нет практического смысла. Более того, само обсуждение этой идеи будет воспринято как провал санкционной политики Запада, каким провалом оно, собственно, и является. Поэтому никакого пересмотра потолка ждать не стоит. Комната с этим потолком пройдена, мы поднялись на этаж выше", - добавил эксперт. С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца. G7 при этом планировали обсуждать корректировку по мере необходимости. Цена российской нефти марки Urals в июле превысила 60 долларов за баррель. По данным Минфина РФ, ее средняя цена в июле составила 64,37 доллара за баррель, а дисконт к Brent - 15,7 доллара. В августе стоимость выросла уже до 74 долларов, а скидка оказалась ниже 13 долларов.

https://ria.ru/20230906/razgovor-1894492188.html

https://ria.ru/20230906/neftedobycha-1894532340.html

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экономика, россия, g7, urals, brent, австралия, брюссель, евросоюз, цены на нефть