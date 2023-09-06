Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 06.09.2023 (обновлено: 19:16 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/peresmotr-1894614549.html
Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций
Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций - РИА Новости, 06.09.2023
Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций
Страны Запада, вводя потолок цен на нефть РФ и заявляя о возможности его пересмотра, предполагали, что стоимость Urals будет только понижаться, но этого не... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:12
2023-09-06T19:16
экономика
россия
g7
urals
brent
австралия
брюссель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822158707_0:364:2810:1945_1920x0_80_0_0_5e2e00835faea2f00b46b06712268b7e.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны Запада, вводя потолок цен на нефть РФ и заявляя о возможности его пересмотра, предполагали, что стоимость Urals будет только понижаться, но этого не случилось, и теперь даже само обсуждение идеи изменения предельной цены под текущую ситуацию на рынке будет воспринято как провал санкций, заявил РИА Новости управляющий директор компании ООО "РусЭнергоПроект" Максим Канищев. Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что страны "Большой семерки" (G7) не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть, вступивший в силу в декабре. При этом оно напомнило, что, хотя союзники планировали пересматривать предельную цену раз в два месяца, они не делали этого с марта. "Мы видим, что потолок не работает. Юридически предполагалось, что при изменении цены он будет меняться, но базовый сценарий Запада был в том, что после того, как Россия согласится продавать энергоресурсы не выше цены потолка, на нее надавят еще больше и меняться он будет только в сторону понижения. Этого тоже не случилось", - сказал Канищев. "Теперь же менять значения потолка под фактическую картину рынка нет практического смысла. Более того, само обсуждение этой идеи будет воспринято как провал санкционной политики Запада, каким провалом оно, собственно, и является. Поэтому никакого пересмотра потолка ждать не стоит. Комната с этим потолком пройдена, мы поднялись на этаж выше", - добавил эксперт. С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца. G7 при этом планировали обсуждать корректировку по мере необходимости. Цена российской нефти марки Urals в июле превысила 60 долларов за баррель. По данным Минфина РФ, ее средняя цена в июле составила 64,37 доллара за баррель, а дисконт к Brent - 15,7 доллара. В августе стоимость выросла уже до 74 долларов, а скидка оказалась ниже 13 долларов.
https://ria.ru/20230906/razgovor-1894492188.html
https://ria.ru/20230906/neftedobycha-1894532340.html
россия
австралия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822158707_147:0:2768:1966_1920x0_80_0_0_0286aa6f3515f880fe9467e2f0bf39e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, g7, urals, brent, австралия, брюссель, евросоюз, цены на нефть
Экономика, Россия, G7, Urals, Brent, Австралия, Брюссель, Евросоюз, Цены на нефть
Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций

Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная вышка-качалка
Нефтяная вышка-качалка - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная вышка-качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны Запада, вводя потолок цен на нефть РФ и заявляя о возможности его пересмотра, предполагали, что стоимость Urals будет только понижаться, но этого не случилось, и теперь даже само обсуждение идеи изменения предельной цены под текущую ситуацию на рынке будет воспринято как провал санкций, заявил РИА Новости управляющий директор компании ООО "РусЭнергоПроект" Максим Канищев.
Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что страны "Большой семерки" (G7) не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть, вступивший в силу в декабре. При этом оно напомнило, что, хотя союзники планировали пересматривать предельную цену раз в два месяца, они не делали этого с марта.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти
Вчера, 12:25
«
"Мы видим, что потолок не работает. Юридически предполагалось, что при изменении цены он будет меняться, но базовый сценарий Запада был в том, что после того, как Россия согласится продавать энергоресурсы не выше цены потолка, на нее надавят еще больше и меняться он будет только в сторону понижения. Этого тоже не случилось", - сказал Канищев.
«
"Теперь же менять значения потолка под фактическую картину рынка нет практического смысла. Более того, само обсуждение этой идеи будет воспринято как провал санкционной политики Запада, каким провалом оно, собственно, и является. Поэтому никакого пересмотра потолка ждать не стоит. Комната с этим потолком пройдена, мы поднялись на этаж выше", - добавил эксперт.
С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца. G7 при этом планировали обсуждать корректировку по мере необходимости.
Цена российской нефти марки Urals в июле превысила 60 долларов за баррель. По данным Минфина РФ, ее средняя цена в июле составила 64,37 доллара за баррель, а дисконт к Brent - 15,7 доллара. В августе стоимость выросла уже до 74 долларов, а скидка оказалась ниже 13 долларов.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Эксперт: сокращение нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией разорит Европу
Вчера, 14:41
 
ЭкономикаРоссияG7UralsBrentАвстралияБрюссельЕвросоюзЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала