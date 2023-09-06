Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций
Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций
Нефтяная вышка-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны Запада, вводя потолок цен на нефть РФ и заявляя о возможности его пересмотра, предполагали, что стоимость Urals будет только понижаться, но этого не случилось, и теперь даже само обсуждение идеи изменения предельной цены под текущую ситуацию на рынке будет воспринято как провал санкций, заявил РИА Новости управляющий директор компании ООО "РусЭнергоПроект" Максим Канищев.
Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что страны "Большой семерки" (G7) не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть, вступивший в силу в декабре. При этом оно напомнило, что, хотя союзники планировали пересматривать предельную цену раз в два месяца, они не делали этого с марта.
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"Мы видим, что потолок не работает. Юридически предполагалось, что при изменении цены он будет меняться, но базовый сценарий Запада был в том, что после того, как Россия согласится продавать энергоресурсы не выше цены потолка, на нее надавят еще больше и меняться он будет только в сторону понижения. Этого тоже не случилось", - сказал Канищев.
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"Теперь же менять значения потолка под фактическую картину рынка нет практического смысла. Более того, само обсуждение этой идеи будет воспринято как провал санкционной политики Запада, каким провалом оно, собственно, и является. Поэтому никакого пересмотра потолка ждать не стоит. Комната с этим потолком пройдена, мы поднялись на этаж выше", - добавил эксперт.
С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца. G7 при этом планировали обсуждать корректировку по мере необходимости.
Цена российской нефти марки Urals в июле превысила 60 долларов за баррель. По данным Минфина РФ, ее средняя цена в июле составила 64,37 доллара за баррель, а дисконт к Brent - 15,7 доллара. В августе стоимость выросла уже до 74 долларов, а скидка оказалась ниже 13 долларов.