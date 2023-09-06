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Источник в Анкаре рассказал о сложных переговорах по РСХБ и SWIFT - РИА Новости, 06.09.2023
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04:32 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/peregovory-1894430795.html
Источник в Анкаре рассказал о сложных переговорах по РСХБ и SWIFT
Источник в Анкаре рассказал о сложных переговорах по РСХБ и SWIFT - РИА Новости, 06.09.2023
Источник в Анкаре рассказал о сложных переговорах по РСХБ и SWIFT
Переговоры по переподключению Россельхозбанка к платежной системе SWIFT идут достаточно сложно, полная картина станет ясна после переговоров президента Турции... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T04:32
2023-09-06T04:32
россия
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
зерновая сделка
россельхозбанк
swift
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Переговоры по переподключению Россельхозбанка к платежной системе SWIFT идут достаточно сложно, полная картина станет ясна после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с ЕС и ООН соответственно на полях саммита "Большой двадцатки" и Генассамблеи, сообщил РИА Новости источник, участвующий в турецкой технической делегации по "зерновому коридору". Ранее Эрдоган заявил, что ООН предложила производный от SWIFT механизм посредничества по оплате российского продовольствия, работает над вопросом страхования российских судов. "Достаточно сложно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, как проходят переговоры по переподключению Россельхозбанка к системе SWIFT. По его словам, пока рано делать окончательные выводы, но полная картина станет ясна в ходе сентябрьских визитов президента Турции в Индию и США. "Как вы знаете, в Нью-Дели пройдет саммит "Большой двадцатки" и вслед за этим Генеральная Ассамблея в Нью-Йорке. Господин президент (Тайип Эрдоган) намерен обсудить эту тему, как с западными лидерами, так и с руководством ООН. После этих переговоров и обсуждений, думаю, появится полная картина", - подчеркнул источник. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230905/sdelka-1894414747.html
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россия
турция
анкара (провинция)
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россия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, владимир путин, зерновая сделка, россельхозбанк, swift, в мире
Россия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Зерновая сделка, Россельхозбанк, SWIFT, В мире
Источник в Анкаре рассказал о сложных переговорах по РСХБ и SWIFT

Источник в Анкаре: переговоры по переподключению РСХБ к SWIFT идут сложно

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Переговоры по переподключению Россельхозбанка к платежной системе SWIFT идут достаточно сложно, полная картина станет ясна после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с ЕС и ООН соответственно на полях саммита "Большой двадцатки" и Генассамблеи, сообщил РИА Новости источник, участвующий в турецкой технической делегации по "зерновому коридору".
Ранее Эрдоган заявил, что ООН предложила производный от SWIFT механизм посредничества по оплате российского продовольствия, работает над вопросом страхования российских судов.
Перевалка зерна на терминале - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили шансы возобновления зерновой сделки
Вчера, 22:34
"Достаточно сложно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, как проходят переговоры по переподключению Россельхозбанка к системе SWIFT.
По его словам, пока рано делать окончательные выводы, но полная картина станет ясна в ходе сентябрьских визитов президента Турции в Индию и США.
"Как вы знаете, в Нью-Дели пройдет саммит "Большой двадцатки" и вслед за этим Генеральная Ассамблея в Нью-Йорке. Господин президент (Тайип Эрдоган) намерен обсудить эту тему, как с западными лидерами, так и с руководством ООН. После этих переговоров и обсуждений, думаю, появится полная картина", - подчеркнул источник.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с генсеком ООН
Вчера, 13:03
РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Источник: Турция ознакомилась с заявлением Кулебы по зерновой сделке
Вчера, 11:47
 
РоссияТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЗерновая сделкаРоссельхозбанкSWIFTВ мире
 
 
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