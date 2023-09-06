https://ria.ru/20230906/panda-1894499150.html

Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса

Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса - РИА Новости, 06.09.2023

Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса

Детеныш панды из Московского зоопарка постепенно набирает вес, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:58

2023-09-06T12:58

2023-09-06T15:30

московский зоопарк

светлана акулова

хорошие новости

москва

китай

сергей собянин

россия

общество

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Детеныш панды из Московского зоопарка постепенно набирает вес, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале."С каждым днем наш малыш набирает около 30 граммов. По расчетам, он уже 400 граммов с небольшим и становится все больше похож на маму", — заявила гендиректор зоопарка.По ее словам, малыш стал более уверенным в себе, у него более совершенная терморегуляция, теперь он не так привязан к маме в плане обогрева. Детеныш панды больше интересуется внешним миром и все чаще выглядывает наружу. "С каждым днем малыша панды все проще увидеть, потому что Диндин отдохнула после родов, чувствует себя все увереннее", — добавила Акулова.О рождении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды сообщил в конце августа мэр города Сергей Собянин. Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а весной подросших панд познакомили друг с другом. Позднее генеральный директор Московского зоопарка рассказала, что у детеныша большой панды постепенно появляется характерный черно-белый окрас.

https://ria.ru/20230905/gieny-1894219208.html

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Влада Копылова

московский зоопарк, светлана акулова, москва, китай, сергей собянин, россия, общество