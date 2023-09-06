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Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса - РИА Новости, 06.09.2023
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Хорошие новости
 
12:58 06.09.2023 (обновлено: 15:30 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/panda-1894499150.html
Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса
Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса - РИА Новости, 06.09.2023
Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса
Детеныш панды из Московского зоопарка постепенно набирает вес, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:58
2023-09-06T15:30
московский зоопарк
светлана акулова
хорошие новости
москва
китай
сергей собянин
россия
общество
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Детеныш панды из Московского зоопарка постепенно набирает вес, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале.&quot;С каждым днем наш малыш набирает около 30 граммов. По расчетам, он уже 400 граммов с небольшим и становится все больше похож на маму&quot;, — заявила гендиректор зоопарка.По ее словам, малыш стал более уверенным в себе, у него более совершенная терморегуляция, теперь он не так привязан к маме в плане обогрева. Детеныш панды больше интересуется внешним миром и все чаще выглядывает наружу. "С каждым днем малыша панды все проще увидеть, потому что Диндин отдохнула после родов, чувствует себя все увереннее", — добавила Акулова.О рождении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды сообщил в конце августа мэр города Сергей Собянин. Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а весной подросших панд познакомили друг с другом. Позднее генеральный директор Московского зоопарка рассказала, что у детеныша большой панды постепенно появляется характерный черно-белый окрас.
https://ria.ru/20230905/gieny-1894219208.html
https://ria.ru/20230809/manul-1889051621.html
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московский зоопарк, светлана акулова, москва, китай, сергей собянин, россия, общество
Московский зоопарк, Светлана Акулова, Хорошие новости, Москва, Китай, Сергей Собянин, Россия, Общество
Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса

Малыш панды из Московского зоопарка набирает вес и становится похожим на маму

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш панды в Московском зоопарке
Детеныш панды в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш панды в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Детеныш панды из Московского зоопарка постепенно набирает вес, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале.
«

"С каждым днем наш малыш набирает около 30 граммов. По расчетам, он уже 400 граммов с небольшим и становится все больше похож на маму", — заявила гендиректор зоопарка.

По ее словам, малыш стал более уверенным в себе, у него более совершенная терморегуляция, теперь он не так привязан к маме в плане обогрева. Детеныш панды больше интересуется внешним миром и все чаще выглядывает наружу.
"С каждым днем малыша панды все проще увидеть, потому что Диндин отдохнула после родов, чувствует себя все увереннее", — добавила Акулова.
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О рождении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды сообщил в конце августа мэр города Сергей Собянин.
Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а весной подросших панд познакомили друг с другом. Позднее генеральный директор Московского зоопарка рассказала, что у детеныша большой панды постепенно появляется характерный черно-белый окрас.
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