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Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса
Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса - РИА Новости, 06.09.2023
Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса
Детеныш панды из Московского зоопарка постепенно набирает вес, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:58
2023-09-06T12:58
2023-09-06T15:30
московский зоопарк
светлана акулова
хорошие новости
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Детеныш панды из Московского зоопарка постепенно набирает вес, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале."С каждым днем наш малыш набирает около 30 граммов. По расчетам, он уже 400 граммов с небольшим и становится все больше похож на маму", — заявила гендиректор зоопарка.По ее словам, малыш стал более уверенным в себе, у него более совершенная терморегуляция, теперь он не так привязан к маме в плане обогрева. Детеныш панды больше интересуется внешним миром и все чаще выглядывает наружу. "С каждым днем малыша панды все проще увидеть, потому что Диндин отдохнула после родов, чувствует себя все увереннее", — добавила Акулова.О рождении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды сообщил в конце августа мэр города Сергей Собянин. Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а весной подросших панд познакомили друг с другом. Позднее генеральный директор Московского зоопарка рассказала, что у детеныша большой панды постепенно появляется характерный черно-белый окрас.
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Московский зоопарк, Светлана Акулова, Хорошие новости, Москва, Китай, Сергей Собянин, Россия, Общество
Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса
Малыш панды из Московского зоопарка набирает вес и становится похожим на маму