https://ria.ru/20230906/pamyatnik-1894571398.html

В Тверской области открыт памятник святителю Николаю Японскому

В Тверской области открыт памятник святителю Николаю Японскому - РИА Новости, 06.09.2023

В Тверской области открыт памятник святителю Николаю Японскому

В Оленинском муниципальном округе Тверской области в среду открыт памятник святителю Николаю Японскому, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:43

2023-09-06T16:43

2023-09-06T16:43

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. В Оленинском муниципальном округе Тверской области в среду открыт памятник святителю Николаю Японскому, сообщает пресс-служба регионального правительства. Памятник установлен в деревне Берёза, где родился святой Николай Японский, архиепископ, основатель православной церкви в Японии. В 1998 году здесь был установлен крест и памятный знак, посвящённые ему. Участие в торжественной церемонии приняли губернатор региона Игорь Руденя, председатель областного парламента Сергей Голубев, генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, представители духовенства и другие почетные гости. Николай Японский проповедовал православие и знакомил японцев с русской культурой в те времена, когда обращение в христианство было запрещено в этой стране законом. "Его духовными учениками были многие японские общественные деятели, губернаторы, министры. Это огромный труд, чтобы наша православная церковь оказалась в сердцах людей с другой философией и ментальностью. Это яркий пример, как надо сегодня действовать. Именно упорством, верою, трудом надо обращать к себе народы, которые живут и на нашей территории, и находятся за ее пределами", - сказал Руденя на открытии памятника. Инициатива установки памятника на родине святителя Николая принадлежит телеканалу "Спас" под руководством Бориса Корчевникова. Автор монумента — член Союза художников России Кирилл Карюхин. "В планах - создать мемориальный комплекс, где будет место всей биографии святителя, начиная от простой деревенской избы, в которой он родился, и заканчивая японской землёй. Многое из того, что связывало святителя с Японией, нашу Россию с этой страной – все это будет здесь отражено", - сказал протоиерей Артемий (Рублев), настоятель храма святого равноапостольного Николая Японского. Николай Японский родился 1 августа 1836 года в селе Березовский погост Бельского уезда Смоленской губернии (ныне Оленинский муниципальный округ Тверской области). Окончил Бельское духовное училище и Смоленскую духовную семинарию. В числе лучших учеников был рекомендован в Санкт-Петербургскую духовную академию, после обучения которой ему было предоставлено место настоятеля церкви при русском консульстве в городе Хакодате (Япония). Наследием святого стали десятки храмов и более 250 приходов, сформировавших основу Японской православной церкви. Он перевёл на японский язык духовные и богослужебные книги, произведения классиков русской литературы. Его трудами в Японии были открыты шесть духовных училищ, где получили образование будущие знаменитые литераторы и переводчики, члены правительства Японии, руководители городов и провинций.

https://ria.ru/20230524/pamyatnik-1873923099.html

https://ria.ru/20230606/pamyatnik-1876481780.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область